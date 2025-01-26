Por que é tão complicado resolver o problema das drogas?

Como prometido na semana passada e apesar de não ser a primeira vez que abordamos o assunto, é importante retomar periodicamente o debate sobre o potencial criminogênico da prisão de traficantes.

Sim, há estudos científicos demonstrando que mais prisões podem não fazer diferença ou até aumentar a criminalidade, em vez de diminuir, a depender de uma série de fatores, especialmente a falta de seleção estratégica dos alvos. Especificamente no caso do tráfico e da forma como geralmente acontecem, a prisão de traficantes tende a aumentar o número deles em atividade.

Para entender como isso acontece, vamos comparar os comerciantes de substâncias ilícitas com os ladrões e assaltantes. Em ambos os casos, ao contrário do que muita gente pensa, o ganho econômico não é vantajoso; entrar e permanecer nesses tipos de carreira criminosa não é uma escolha racional.

Em larga medida, criminosos dessa natureza são motivados muito mais pelo desejo de adrenalina e de ”status social” que por dinheiro. Contudo, há mais diferenças que pontos em comum.

Quando um ladrão é preso, os crimes que ele cometeria no futuro ficam impedidos enquanto ele permanecer no cárcere. Além disso, se a estadia no xadrez for longa, muitos não retornam à atividade ilícita, não necessariamente porque estão regenerados, mas apenas porque perceberam que não compensa. Se forem apanhados os infratores mais perigosos e/ou mais ativos, isso pode diminuir consideravelmente as estatísticas.

Já o tráfico atende às demandas de um mercado consumidor. Os usuários de drogas não foram eliminados do meio e irão atrás de um fornecedor. Na prática, o varejo de psicoativos ilegais nem sequer reduz temporariamente a atividade. Quando um é preso, outro traficante é imediatamente recrutado para o seu lugar.

Em outras palavras, tínhamos um traficante antes da detenção; no minuto seguinte, temos dois: um preso e outro solto. No dia seguinte a polícia volta à região e prende mais um, e agora temos três criminosos, dois presos e um em liberdade. Depois de amanhã, serão quatro e assim por diante, até que alguns começam a ser libertados por um motivo ou por outro. Pronto, já aconteceu o milagre da “multiplicação dos pães”, mas ainda vai piorar.

Viaturas da Polícia Civil participam da operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal em setembro de 2024 Crédito: PCES/Divulgação

Para quase todo mundo, a ideia de ir preso é aterrorizadora e vergonhosa, mas não para traficantes, que ganham prestígio no meio criminoso. Além disso, a possibilidade de ser assassinado é quase uma certeza, enquanto o cárcere é visto como um pouco como férias, um pouco como estágio profissional e pós-graduação.

Com tudo isso, é grande a proporção daqueles que, ao serem libertados, simplesmente querem voltar à sua boca de fumo. Como o lugar já foi ocupado, haverá uma disputa sangrenta e/ou alguém irá em busca de outro ponto de vendas.

O resultado desse ciclo, após décadas de repressão criminal ao fornecimento de psicoativos ilegais, só fez aumentar a disponibilidade e baixar o preço dessas mercadorias, porque há cada vez mais gente oferecendo no mercado ilegal. Já quase não existe lugar no mundo onde não se consiga acesso fácil e cada vez mais barato a essas substâncias. Foi um tiro pela culatra.