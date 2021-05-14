Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confiança

Relacionamento abusivo é onde tem traição

Essa é uma das relações mais perversas, quando um dos envolvidos trai a confiança. Na frente as narrativas são fortes, porém quando vira as costas a pessoa é hipócrita

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 mai 2021 às 02:00
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Casal na cama; impotência sexual
Traição no relacionamento é caracterizado por abusar do outro Crédito: Jcomp/Freepik
Esse relacionamento é onde a pessoa ultrapassa a vontade do outro. Ela usurpa a outra, fazendo o uso indevido dela. Na coluna de hoje, a psicóloga Gina Strozzi fala como o relacionamento abusivo é aquele que tem traição. Confira no vídeo.

Veja Também

Quem magoa mais no relacionamento; veja vídeo

Vídeo: quando a disfunção sexual é sintoma de um relacionamento ruim

Aumento de divórcio na pandemia do coronavírus; veja vídeo

Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

Tópicos Relacionados

opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados