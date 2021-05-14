Relacionamento abusivo é onde tem traição

Esse relacionamento é onde a pessoa ultrapassa a vontade do outro. Ela usurpa a outra, fazendo o uso indevido dela. Na coluna de hoje, a psicóloga Gina Strozzi fala como o relacionamento abusivo é aquele que tem traição. Confira no vídeo.
Publicado em 14 de Maio de 2021 às 02:00
Públicado em
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados