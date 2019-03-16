Redes sociais ajudam a banalizar lado perverso do ser humano

Mizaru, Kikazaru e Iwazaru Crédito: Divulgação

Todos conhecem a imagem dos três macaquinhos sábios que ilustram a porta de um templo no Santuário Toshugu, na cidade de Nikko, Japão, que tive a oportunidade de visitar, num dia inesquecível de brumas e névoas. Sua origem é muito remota e alguns a atribuem a Confúcio, sábio chinês do século V a.C, mas chegou até nós por meio de um provérbio japonês que se traduz como “Não ouça o mal, não fale o mal e não veja o mal”.

No mundo Ocidental, a imagem é usada, muitas vezes, com sentido oposto, para se referir àqueles que fazem “vista grossa” diante do mal, por conveniência, acomodação, medo ou precaução. No entanto, os três macaquinhos, cujos nomes são Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, nos transmitem um ensinamento simples e propõem uma reflexão que nunca sai de moda, desde os tempos confucianos: devemos ser cuidadosos com o que dizemos, com o que ouvimos e com o que vemos.

Vivemos tempos execráveis, em que o mal é explorado de todas as formas, o que, talvez, acabe estimulando a própria disseminação do lado perverso do ser humano. Não sei se as imagens de mulheres espancadas, mutiladas e mortas por homens sanguinários; corpos de pessoas torturadas, violentadas e assassinadas, até mesmo crianças, exibidas na imprensa e nas mídias sociais; imagens de jovens adolescentes associados ao tráfico exibidas com suas armas bélicas, confesso que não sei se isso ajuda uma sociedade a se tornar melhor. O que sei é que o mal está tão banalizado que até o presidente da República, ignorando a dignidade de seu cargo, se utiliza dessas comunicações sociais e espontâneas para divulgar o lado perverso do ser humano, dando visibilidade a um fato que deveria ficar restrito aos guetos e aos becos.