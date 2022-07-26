COB abre contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris

No evento “2 Anos Paris 2024”, o COB anunciou seu planejamento para a próxima olimpíada Crédito: William Lucas | COB

Com a responsabilidade de preparar a participação da delegação brasileira para uma olimpíada com um ciclo menor que o tradicional, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou, na tarde desta terça-feira (26), parte de seu planejamento para os Jogos Olímpicos em Paris, em evento que aconteceu na Casa Itaim, em São Paulo, e A Gazeta esteve presente.

Entre as principais novidades estão as definições das bases do COB na França. A principal instalação da delegação brasileira ficará na cidade Saint-Ouen a apenas 600 metros da Vila Olímpica, que ficará em St. Denis. O local foi criteriosamente escolhido para otimizar as atividades dos atletas brasileiros. Além da base em St.Ouen, o COB terá outros pontos de apoio distribuídos em Lille, Marselha e Teahupoo, no Taiti.

Nas instalações do COB, os atletas vão contar com serviços médicos, fisioterapia, crioterapia, salas de reuniões e análises, área técnica, espaços para treinos e acesso à alimentação com comidas brasileiras.

Presidente do COB, Paulo Wanderley, está confiante no desempenho dos atletas brasileiros em Paris Crédito: William Lucas | COB

Presidente do COB, o capixaba Paulo Wanderley afirmou que foi um trabalho de pesquisa que determinou a escolha de St.Ouen como base.“Desde 2019 fizemos a prospecção de locais na França. Foram quatro missões. Pesquisamos clube, outros municípios, e St. Ouen foi a que nos ofereceu as melhores condições. Não só pela proximidade da Vila Olímpica, mas também pela parceria que eles fizeram conosco com relação aos custos”, pontuou.

Animado com os últimos resultados dos atletas brasileiros em mundiais, Paulo Wanderley declarou que o objetivo agora é superar o resultado do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o melhor da história.