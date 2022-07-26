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COB abre contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris

Na tarde desta terça-feira (26), no evento "Dois Anos Paris 2024", o Comitê Olímpico do Brasil, sob o comando do capixaba Paulo Wanderley, apresentou o planejamento para as Olimpíadas de Paris

Públicado em 

26 jul 2022 às 16:05
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Evento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aconteceu nesta terça-feira (26), em São Paulo (SP), marcando os dois anos para as Olimpíadas de Paris-2024
No evento “2 Anos Paris 2024”, o COB anunciou seu planejamento para a próxima olimpíada Crédito: William Lucas | COB
Com a responsabilidade de preparar a participação da delegação brasileira para uma olimpíada com um ciclo menor que o tradicional, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou, na tarde desta terça-feira (26), parte de seu planejamento para os Jogos Olímpicos em Paris, em evento que aconteceu na Casa Itaim, em São Paulo, e A Gazeta esteve presente.
Entre as principais novidades estão as definições das bases do COB na França. A principal instalação da delegação brasileira ficará na cidade Saint-Ouen a apenas 600 metros da Vila Olímpica, que ficará em St. Denis. O local foi criteriosamente escolhido para otimizar as atividades dos atletas brasileiros. Além da base em St.Ouen, o COB terá outros pontos de apoio distribuídos em Lille, Marselha e Teahupoo, no Taiti.
Nas instalações do COB, os atletas vão contar com serviços médicos, fisioterapia, crioterapia, salas de reuniões e análises, área técnica, espaços para treinos e acesso à alimentação com comidas brasileiras.
Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB
Presidente do COB, Paulo Wanderley, está confiante no desempenho dos atletas brasileiros em Paris Crédito: William Lucas | COB
Presidente do COB, o capixaba Paulo Wanderley afirmou que foi um trabalho de pesquisa que determinou a escolha de St.Ouen como base.“Desde 2019 fizemos a prospecção de locais na França. Foram quatro missões. Pesquisamos clube, outros municípios, e St. Ouen foi a que nos ofereceu as melhores condições. Não só pela proximidade da Vila Olímpica, mas também pela parceria que eles fizeram conosco com relação aos custos”, pontuou.
Animado com os últimos resultados dos atletas brasileiros em mundiais, Paulo Wanderley declarou que o objetivo agora é superar o resultado do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o melhor da história.
“Este ciclo está muito animador. Muitas modalidades estão se destacando em mundiais. E temos essa mesma expectativa com medalhas olímpicas. O desafio é superar o nosso desempenho em Tóquio. É isso que a gente quer e é para isso que nós estamos trabalhando”, pontuou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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