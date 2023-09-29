Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imigração

Número de brasileiros em Portugal não para de crescer

A população brasileira residente no país, segundo o SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já passa dos 393 mil residentes legais. Isto é: aqueles com residência permanente e temporária

Públicado em 

29 set 2023 às 01:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Nem uma pandemia mundial arrefeceu a vontade dos brasileiros em mudar de vida e buscar outro país para morar. Já são mais de 393 mil brasileiros com moradia em Portugal. Os brasileiros recuperaram o tempo perdido no período da crise sanitária, aumentaram o ritmo e agora não param de solicitar vistos para o território português.
Todo esse movimento tem razão ser. A proximidade cultural e a língua em comum, interesses econômicos e mesmo questões familiares fazem com que Portugal tenha a entrada facilitada aos brasileiros,  para estudo, trabalho ou mesmo para curtir a aposentadoria.
Com o arrastar da pandemia por praticamente todo o ano de 2020 e 2021, o número de brasileiros vindos para Portugal caiu menos do que se esperava. Muitos retornaram, perderam seus empregos. A inflação alta na Europa e o aumento exponencial dos preços dos aluguéis nas grandes cidades portuguesas acabaram por contribuir com a queda no ritmo de brasileiros em terras lusitanas.

Veja Também

Juiz do ES é processado por deixar servidora trabalhar de Portugal

Brasileiro é morto em briga de trânsito em Portugal

Ex-morador do ES é morto por engano na frente da esposa grávida em Portugal

Hoje, a quantidade de brasileiros em situação legal em Portugal realmente é gigante. A população brasileira residente no país, segundo o SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já passa dos 393 mil residentes legais. Isto é: aqueles com residência permanente e temporária.
Segundo o SEF, os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente no país, o que representou no ano passado 40% dos que escolheram as cidades de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga como sua nova moradia. Só para se ter uma ideia desse crescimento, no final do ano passado viviam em Portugal 239.744 brasileiros, significando que só em 2023 o crescimento foi de 36%.
Cidade de Setúbal, em Portugal
Cidade de Setúbal, em Portugal Crédito: Wikipedia
Por outro lado, também chama atenção que só neste ano aproximadamente 153 mil brasileiros adquiriram o título de residência no país. O número de pedidos para vistos de autorização de residência não parou de crescer. O governo português simplificou o sistema de concessão de autorizações de residência aos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que desde a sua criação, em março, foi utilizado por 154 mil estrangeiros, a maioria brasileiros.
Portanto, seja para trabalhar, estudar ou curtir a vida, Portugal continua como uma das melhores opções para os brasileiros.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Europa Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados