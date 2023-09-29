Número de brasileiros em Portugal não para de crescer

Nem uma pandemia mundial arrefeceu a vontade dos brasileiros em mudar de vida e buscar outro país para morar. Já são mais de 393 mil brasileiros com moradia em Portugal. Os brasileiros recuperaram o tempo perdido no período da crise sanitária, aumentaram o ritmo e agora não param de solicitar vistos para o território português.

Todo esse movimento tem razão ser. A proximidade cultural e a língua em comum, interesses econômicos e mesmo questões familiares fazem com que Portugal tenha a entrada facilitada aos brasileiros, para estudo, trabalho ou mesmo para curtir a aposentadoria.

Com o arrastar da pandemia por praticamente todo o ano de 2020 e 2021, o número de brasileiros vindos para Portugal caiu menos do que se esperava. Muitos retornaram, perderam seus empregos. A inflação alta na Europa e o aumento exponencial dos preços dos aluguéis nas grandes cidades portuguesas acabaram por contribuir com a queda no ritmo de brasileiros em terras lusitanas.

Hoje, a quantidade de brasileiros em situação legal em Portugal realmente é gigante. A população brasileira residente no país, segundo o SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já passa dos 393 mil residentes legais. Isto é: aqueles com residência permanente e temporária.

Segundo o SEF, os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente no país, o que representou no ano passado 40% dos que escolheram as cidades de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga como sua nova moradia. Só para se ter uma ideia desse crescimento, no final do ano passado viviam em Portugal 239.744 brasileiros, significando que só em 2023 o crescimento foi de 36%.

Cidade de Setúbal, em Portugal Crédito: Wikipedia

Por outro lado, também chama atenção que só neste ano aproximadamente 153 mil brasileiros adquiriram o título de residência no país. O número de pedidos para vistos de autorização de residência não parou de crescer. O governo português simplificou o sistema de concessão de autorizações de residência aos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que desde a sua criação, em março, foi utilizado por 154 mil estrangeiros, a maioria brasileiros.