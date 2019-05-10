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Fernando Manhães

Com jeitão descontraído, presidente é o novo popstar português

Marcelo Rebelo de Sousa é conhecidíssimo pelas suas inúmeras selfies tiradas todos os dias. Ele é um ícone

Públicado em 

10 mai 2019 às 14:36
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Presidente "pop" português Marcelo Rebelo de Sousa Crédito: Divulgação
Pense rápido: qual a personalidade portuguesa mais famosa que você conhece no Brasil? Creio que a maioria absoluta responderá o nome do jogador Cristiano Ronaldo, certo? Pois bem, em Portugal as coisas não são bem assim. O craque da Seleção Portuguesa e da Juventus (Itália), divide a atenção com o presidente da Republica de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Conhecidíssimo pelas suas inúmeras selfies tiradas todos os dias.
Como comentei no artigo passado, Portugal é um dos países com um dos menores índices de violência do mundo, ou seja, um país seguro pra se viver. Assim, somado à segurança para ir e vir, Portugal conta com um regime parlamentarista o que facilita a vida do presidente, pois ele acaba ficando com a parte boa de governar. Ele é o chefe de Estado. Um relações públicas. Ele é um ícone, que representa a esperança do povo português. E acaba ficando para o primeiro ministro, no caso o
socialista António Costa
, o ônus do dia a dia. Se bem que o Marcelo Rebelo de Sousa tem seus méritos.
O presidente é quase uma unanimidade. Midiático, Marcelo é ex-comentarista de TV e está no seu primeiro mandato. Mercadologicamente, ele é um produto genuinamente português. Ocupa diariamente o noticiário local e é visto no mesmo dia em vários locais diferentes e em variadas situações, incluindo o cenário internacional. É curioso que tem sempre opiniões para tudo. Fala com os jornalistas sem protocolos: no seu gabinete ou na rua, sem nenhum constrangimento. Além de andar por todas as aldeias portuguesas, apesar do país ter um território pequeno, ele tem uma agenda frenética com muitos compromissos fora dos muros palacianos.
>10 cidades para conhecer de carro no Centro de Portugal
Recentemente, foi lançado o livro “Marcelo – Presidente todos os dias” de autoria de Leonete Botelho e Felisbela Lopes. Segundo elas, “há quem o considere excessivo na informalidade dos gestos, na diversidade de eventos”. No entanto, numa forma muito peculiar de exercer o mais alto cargo da nação portuguesa, sem romper suas competências constitucionais, Marcelo terá que se reinventar, caso tenha mais um mandato pela frente, pois seu modelo pode se esgotar.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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