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Internacional

António Costa, o fim de uma era vencedora em Portugal

O primeiro-ministro de Portugal pediu sua renúncia após ser alvo de uma investigação policial, na qual ele e alguns membros do seu governo são suspeitos de favorecer empresas na exploração de lítio e hidrogênio verde

Públicado em 

10 nov 2023 às 00:10
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Portugal
António Costa, primeiro-ministro de Portugal, pediu renúncia Crédito: João Pedro Correia
Na última terça-feira (7), o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pediu sua renúncia após ser alvo de uma investigação policial, na qual ele e alguns membros do seu governo são suspeitos de favorecer empresas na exploração de lítio e hidrogênio verde. Após três mandatos seguidos, Costa, secretário-geral do Partido Socialista, governava Portugal sem nenhuma aliança ou coalizão com outros partidos. Venceu as últimas eleições legislativas em Portugal com maioria absoluta.
É o fim de uma era vencedora para Portugal. Político habilidoso e aberto ao diálogo, bem diferente do seu companheiro de partido José Sócrates (afastado por corrupção). Já esteve preso e responde a processos na justiça portuguesa. Costa não quer ter o mesmo destino do seu companheiro de partido. 
Para nós, brasileiros, é meio difícil de entender como ele conseguiu perder uma eleição e governar. Nas eleições de 2015, a chapa vencedora PSD e o CDS, apesar de terem vencido, não conseguiram formar maioria. E aí começa a era Costa. Conseguiu governar porque montou uma coalizão de esquerda, a chamada geringonça, e desconcertou a aliança de centro-direta. Administrou por anos partidos políticos como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Em muitas questões a esquerda possui o viés ideológico muito diferente. Começava aí a fase de recursos polpudos da União Europeia. Portugal tinha vivido uma crise econômica de grande proporção.

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Neste terceiro mandato, Costa ganhou mais autonomia, ficando livre para votar matérias mais alinhadas ao socialismo português e, por outro lado, também livre, em muitos casos, do radicalismo e anacronismo dos partidos mais à esquerda. O fato é que esse último mandato não foi nada fácil. O PS perdeu para ele mesmo.
Com a faca e queijo na mão, viveu problemas logo no início do governo. Na prática, não era mais o mesmo. Agora ele era o seu próprio parâmetro de governo e não poderia colocar na conta dos outros partidos os problemas que Portugal vem atravessando, como baixos salários, baixa produtividade, saúde a decair e um déficit habitacional gigantesco.
Agora, também é preciso levar em consideração o momento em que vive a Europa. Com a desaceleração da economia como um todo, sobretudo do seu principal motor que é a Alemanha. Com guerra e inflação, os ventos que passaram a soprar por Portugal não são exatamente os melhores.
Assim, independente do que aconteça nos próximos dias, já que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá que tomar uma decisão, se convoca ou não novas eleições, o governo a ser formado, de esquerda ou de direita, terá que se superar e fazer reformas estruturantes para que, verdadeiramente, o país possa crescer acima da média europeia. Não pelo decréscimo dos outros países do bloco, mas pelos seus próprios méritos.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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