Ineficiência de serviços à população justifica a onda de privatização

Privatizações de estatais no Brasil Crédito: Divulgação

Os debates sobre privatização voltaram e perderam a aura oportunista, até porque vários aeroportos e estradas foram concedidos à iniciativa privada pela então presidente Dilma. As opiniões contrárias têm dois tipos de argumentos. O primeiro é fisiológico, onde políticos que indicaram os atuais dirigentes reagem à perda da influência, por interesses nada nobres.

Dirigentes e funcionários se apressam a contestar a necessidade da privatização ou concessão, justificando com as mudanças que estariam sendo promovidas e que prometem transformar a empresa em modelo de eficiência, mas que nunca ocorre.

O segundo argumento é ideológico - vamos partir do princípio que é sincero - e reflete a preocupação com uma possível desnacionalização de ativos estratégicos ou considerados monopólios naturais. Já foi usado para telefonia, saneamento, bancos, petróleo e eletricidade. Mais recentemente para

, Casa da Moeda e aeroportos. Há também a preocupação com eventual aumento de tarifas e redução da prestação de serviços para a população mais carente. Ou mesmo a consideração que a iniciativa visa apenas cobrir o déficit das contas públicas.

O primeiro argumento, o fisiológico, carece de seriedade, considerando o histórico escancarado pela operação Lava Jato. O argumento ideológico merece discussão. A administração pública está cada vez mais amarrada, com processos licitatórios intermináveis, órgãos de fiscalização que amedrontam executivos para tomar decisões, impossibilidade na prática de demitir pessoas improdutivas e ocupação de cargos por pessoas sem qualificação. E há o direcionamento predatório vindo de fora das empresas, como nas notórias Pasadena, Abreu e Lima, Belo Monte, Caixa, Correios, entre outros em discussão em Curitiba. Quem paga pela ineficiência é todo o povo com os impostos e serviços ruins. Só isso já justificaria a privatização, desde que as agências reguladoras atuem com eficiência, sem o aparelhamento dos últimos tempos, com pessoas sem a qualificação adequada.