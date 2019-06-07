Falsificações profundas na internet são a nova ameaça das redes sociais

Deepfakes - nova ameaça das redes sociais Crédito: Reprodução

redes sociais. Softwares capazes de redigir textos de maneira autônoma, indistinguíveis daqueles escritos por pessoas, foram anunciados recentemente. Deepfakes, ou falsificações profundas, é a nova ameaça vinda das. Softwares capazes de redigir textos de maneira autônoma, indistinguíveis daqueles escritos por pessoas, foram anunciados recentemente.

A inteligência artificial se acopla às fakenews para produzir textos e vídeos (fakeviews) que podem provocar sérios problemas. Áudios podem ser fraudados. O sistema transforma a fala em dados e, por meio de algoritmos, clona a voz humana. Podem fazer você falar, com a sua voz, coisas que nunca disse.

A situação é comparável ao Photoshop. Hoje, as pessoas sabem que fotos podem ser falsificadas. Logo logo a dúvida será com áudios e vídeos. A expressão “ver para crer” perderá força.

Recentemente, circulou um vídeo onde, com toda o movimento de boca, Barack Obama dizia coisas como “Trump é um imbecil”. Imaginem o constrangimento pessoal ou até complicações políticas que isso pode provocar, como um general americano criticando o Alcorão, Trump falando impropérios sobre o presidente chinês ou um aiatolá do Irã anunciando o lançamento de uma bomba atômica.

Outro vídeo mostra o retrato da Mona Lisa falando coisas com movimentação da boca e da cabeça, expressando corretamente as palavras ditas. É muita perfeição! Até agora, a maior parte das deepfakes ainda são vídeos toscos em que o rosto de atrizes pornôs foi substituído pelo de mulheres famosas. A evolução das deepfakes, porém é exponencial, como todas as aplicações de inteligência artificial, e elas melhoram dia a dia. O problema não é o que existe, mas o que existirá muito em breve.

“Não é que a verdade já não exista”, diz Lúcia Santaella, coordenadora do doutorado em tecnologias da inteligência da PUC-SP. “O problema é que ela já não importa.”

Black Mirror”. Estudos indicam que, no Twitter, histórias falsas têm 70% mais chances de serem reproduzidas que as verdadeiras. Segundo pesquisas, havia de 29 milhões a 49 milhões de robôs no Twitter e 60 milhões no Facebook. Segundo Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Imagine então uma repetida 50.000 vezes pelos robôs que multiplicam postagens. As empresas tentam conter essa onda de deepfakes também com a inteligência artificial que deteta movimentos faciais, como no filme “Missão Impossível”, com Tom Cruise. Mas não é fácil. Merece episódio da série “”.