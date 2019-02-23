Ecossistema de inovação deixou de ser exótico para o desenvolvimento

A Arte da Inovação Crédito: A Arte da Inovação

Em recente visita ao eficiente ecossistema de inovação de Florianópolis, percebemos algumas características que fundamentam essa estrutura. Uma linguagem comum falada por governo e iniciativa privada, uma universidade atuante, um braço privado com raiz acadêmica que é a Fundação Certi, uma instituição gestora de ambientes de desenvolvimento, a ACATE, o espírito empreendedor no ar e iniciativas exitosas de parques tecnológicos.

A prefeitura desenvolve um projeto de experimentação de tecnologias no centro da cidade, na linha de cidades inteligentes, envolvendo startups locais, aceitando inclusive forasteiros como a Sigmais capixaba e os seus sensores de internet das coisas. Para surpresa nossa, a prefeitura hoje arrecada mais impostos com o ecossistema do que com o turismo e suas hordas de argentinos. Ouvimos que muitos técnicos se mudam para a cidade, vindos de outros Estados, pela qualidade de vida e a beleza da paisagem, fugindo de ambientes urbanos inóspitos e caros, mesmo ganhando menos.

Essas verdades confirmam a ideia ainda pouco aceita e entendida no meio político, que um ecossistema de inovação, fundamento de uma economia do conhecimento, deixou de ser exótico e marginal para o desenvolvimento. Secretarias de desenvolvimento cuidam de indústrias tradicionais, mesmo que necessárias e importantes, enquanto o mundo do empreendedorismo associado ao conhecimento disputa verbas nas politicamente desprezadas secretarias de ciência e tecnologia que, embora incorporando inovação ao título, ainda olham mais as universidades que os empreendedores.

Fora alguns grupos acadêmicos visionários, a maioria dos professores nas universidades federais mantém restrições ideológicas às empresas privadas, amarrados às avaliações acadêmicas que exigem publicações em revistas conceituadas e desprezam patentes ou empreendimentos privados de base tecnológica. Prefeitos ainda olham esse tema meio de lado, coisa esotérica que não dá voto, diferentemente da avançada Floripa.