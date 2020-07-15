Devemos produzir um programa de renda mínima realista para o país

Brasil quer programa de renda mínima Crédito: Arquivo/A Gazeta

Talvez seja verdade que a terrível desgraça produzida pela pandemia da Covid-19 despertou uma "consciência social" que mudará o Brasil para sempre. Instantaneamente, sob uma pressão moral incontrolável, o Estado reconheceu que 20% da população eram de "excluídos". Ignorados por nossas instituições, eles não sabiam que a República construída na Constituição de 1988 os havia empoderado, pelo voto, para exigir políticas públicas que buscassem, permanentemente, a igualdade de oportunidades para todos.

O que é essa igualdade de oportunidades? É a grande utopia de liberar o destino de cada um dos constrangimentos que lhe impõem a geografia e a história do seu nascimento. Todos devem ter a oportunidade de construir a mesma "capacidade cognitiva do mundo" (o mesmo ponto de partida) para enfrentar a corrida da vida.

Pesquisas empíricas das últimas quatro décadas mostram que isso exige: 1º) que toda gestante tenha assistência médica e seja bem alimentada; 2º) que todos os nascidos, até seus 14 anos, sejam assistidos na sua saúde e na sua educação, o que deve ser feito, primordialmente, pela organização natural, a família.

Quando esta faltar, deve sê-lo por políticas públicas coordenadas pelo Estado, como acontece com os outros "bens públicos" dos quais ninguém pode ser excluído e todos devem financiar (prestação de segurança e da Justiça, por exemplo). Nas repúblicas democráticas, o Estado é controlado por uma Constituição construída consensualmente.

Enquanto se busca a "utopia", é preciso moderar o exagerado altruísmo que pretende alcançá-la instantaneamente através de mágicos programas de renda mínima que ignoram restrições físicas. Convém ter-se em mente que: 1º) só podemos distribuir o que já produzimos; 2º) que isto é o resultado da produtividade média dos que puderam e quiseram trabalhar; 3º) que, portanto, só o aumento dessa produtividade, que depende da relação estoque de capital/trabalhador, aumenta a produção do que se poderá distribuir no futuro; 4º) que o aumento daquele estoque de capital depende do que investimos, não do que distribuímos; 5º) que sem o aumento persistente do produzido por cada trabalhador, cujo codinome é "desenvolvimento social e econômico", todo o processo colapsa!