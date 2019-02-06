Críticas em alta nas fantasias dos blocos

Barracão preparando as fantasias Crédito: Sérgio Anderson/ Lúcia Novaes / Fernanda Barros

Piratas, sereias e super-heróis costumam ser algumas das fantasias mais vistas nos blocos de rua. Mas, neste ano, vários foliões vão aproveitar o momento para usar suas vestimentas para fazer críticas. Uma que está nos planos de muitos é a fantasia de motorista – com direito a volante e quepe! – vestido com um uniforme laranja ou com estampas da fruta, em referência ao caso Queiroz. Outra bastante disputada é a que faz alusão ao meme “Barbie fascista”, com peruca loira e roupas cor-de-rosa.

Já para os fãs do cinema, uma grande e simples aposta é a fantasia inspirada no filme Bird Box, constituída basicamente por uma calça jeans e um casaco. O diferencial vem no rosto, onde se coloca uma venda nos olhos.

Outra moda, fora das críticas, que já apareceu no ano passado em menor intensidade mas que promete tomar as ruas esse ano, são as fantasias com adereços de tecido presos às costas e aos pulsos, que simulam asas de pássaros e borboletas.

GAROTA DO SAMBA

Amanhã acontece a final do concurso Garota do Samba, da TV Gazeta. Jace Theodoro, Glaydson Santos e eu, Any Cometti, vamos eleger as três finalistas do concurso com base em critérios como carisma e samba no pé. A votação popular já começa na sexta-feira e vai até 22 de fevereiro, dia da final, que será transmitida ao vivo no ES 1. Boa sorte a todas as concorrentes!

POSTURA PARA A AVENIDA

Quem quer aprimorar a performance de samba no pé para o desfile tem hoje uma grande oportunidade. A musa da Unidos da Piedade, Stael Magesk, realiza a oficina “Faz carão e acredita na pose”, justamente para quem quer brilhar no Sambão do Povo. No workshop, Stael vai dar toques preciosos de postura, elegância, gestos, detalhes de mãos e vai falar também sobre a escolha do figurino certo de acordo com o biotipo do folião. O evento acontece na Casa da Stael, na Rua Sete, no centro de Vitória, e tem uma taxa de R$ 50 para participação.

Comunidade unida Crédito: Sérgio Anderson/ Lúcia Novaes / Fernanda Barros

BATUQUE E SAMBA

Além de ser o ritmo que embala as escolas, o samba vai marcar presença também nos intervalos dos desfiles no setor A do Sambão do Povo no Carnaval de Vitória. Lá, o BatuQdellas, grupo formado só por mulheres que tocam instrumentos de percussão, vai se apresentar na sexta-feira (22), no camarote Roda de Boteco. Já no sábado (23), a animação do espaço fica por conta do grupo SambAdm.

CARNAVAL DE TODAS AS CORES

Amanhã o Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold) organiza o debate “Entre plumas e paetês: O que pode o corpo LGBT no carnaval?”, com Bruna Medeiros, única mulher cavaquinista em atividade no Estado, e Maria José, musa da Boa Vista. O evento acontece a partir das 19h na sede da Gold, no centro de Vitória. A entrada é franca. Também focado no público LGBT a Boa Vista organiza seu já tradicional concurso para escolha da Rainha Gay, na próxima sexta-feira, na quadra da escola em Itaquari, Cariacica, a partir das 22h. A entrada custa R$ 5 o primeiro lote.