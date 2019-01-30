Comissão se demite de escola a 24 dias do desfile

A comissão de frente que se apresentaria pela São Torquato deixou a agremiação Crédito: Guilherme Ferrari

Faltando apenas 24 dias para o desfile do Grupo A do Carnaval de Vitória, a comissão de frente que se apresentaria pela São Torquato neste ano pediu demissão. Por meio das redes sociais, integrantes do grupo anunciaram nesta terça (29) o desligamento da agremiação. Um dos coreógrafos, Marcelo Braga, confirmou à coluna que tanto ele quanto Kleyson Ventura, o outro coreógrafo responsável pela comissão, pediram demissão após um desentendimento com a diretoria da escola. A decisão foi acompanhada pelos demais integrantes e bailarinos do grupo.

O OUTRO LADO

O presidente da São Torquato, Jonas Schneider, informou que houve uma tentativa de resolver um conflito entre a comissão de frente e a diretoria da escola. No entanto, os coreógrafos responsáveis pela comissão se demitiram e a escola, então, acatou a decisão deles. A São Torquato já está buscando outros profissionais que possam ocupar a função.

RESGATE HISTÓRICO...

Você sabia que o atual enredo da MUG, “Sorrir e sambar é só começar”, tem um resgate histórico que remete ao ano de 1984? Pois é, o enredo de 2019 foi proposto pelo carnavalesco Osvaldo Garcia a partir da ideia do enredo “O reino onde chorar é proibido”, daquele que foi o primeiro ano de desfile da escola em Vitória. A ideia era de que a MUG é o reino onde o choro é proibido, por isso a agremiação seria a morada do sorriso, tal qual o enredo deste ano.

...E DE MATERIAIS

Estudando o desfile de 1984, a diretoria descobriu que naquele ano a MUG levou para a avenida carros com esculturas de espuma – uma inovação para a época. Neste ano, o mesmo material vai ser usado, mas de outra forma. Agora, a espuma vai dar vida a adereços e cabeças de metade das alas da escola. Há quem diga, de dentro do barracão, que o resultado está encantador.

RESPEITA A CAMISA!

A fraternidade entre as escolas de samba e entre seus componentes sempre foi elemento louvável no Carnaval. No entanto, um tuíte de um componente de uma escola referindo-se pejorativamente a uma outra agremiação como “penosa” fez o mundo do samba lamentar o desrespeito. É fundamental que cada sambista tenha reverência pela história de cada agremiação, reconheça seus feitos louváveis e respeite cada um de seus foliões apaixonados. É como diz o samba: “E quando pisar no terreiro / Procure primeiro saber quem eu sou / Respeite quem pode chegar onde a gente chegou”.





FOLIA COM QUEIROZ

Uma marca de acessórios carnavalescos do Rio de Janeiro divulgou um novo artigo para quem quer pular muito nos bloquinhos esse ano. É um arco que tem, de um lado, pequenas laranjas; e do outro, notas de R$ 50 e R$ 100. Um detalhe é que a modelo posa fazendo sinais de armas de fogo com as mãos. Alguma dúvida de qual é a referência?





RETORNO PARA A FRENTE DA BATERIA





Fabíola Monteiro Crédito: Arquivo pessoal

Fabiola Monteiro é só alegria com sua estreia na Boa Vista! A rainha, coroada na última sexta-feira (25), chega com o propósito de unir a comunidade de Itaquari para um belo desfile, resgatando a autoestima do componente depois do incêndio que a escola enfrentou em seu barracão pesado no ano passado. A rainha já é experiente: ela desfila no posto há 14 carnavais, em diversas escolas. Foto: Arquivo Pessoal





NA TELA DA TV, NO MEIO DESSE POVO





Você já conhece este rostinho das reportagens da TV, mas neste ano ele vai aparecer também no Carnaval de Vitória. Pela primeira vez, Fabíola de Paula vai se juntar aos foliões no Sambão do Povo. E não é em qualquer posto: a repórter estreia como madrinha da Locomotiva da Consolação, a bateria da Pega no Samba. Em pouco tempo, Fabíola já conquistou a comunidade com sua simpatia e promete dar um show de samba no pé!

COM QUEM ELE PARECE?

A foto é de uma alegoria do Acadêmicos do Sossego, escola da Série A do carnaval carioca Crédito: facebook

Uma imagem deu o que falar esta semana nas redes sociais. A foto acima é de uma alegoria do Acadêmicos do Sossego, escola da Série A do carnaval carioca, que tem como enredo “Não se meta com minha fé, acredito em quem quiser”. Ao G1, o diretor de carnaval da escola, Hugo Júnior, confirmou que se trata de uma escultura satirizando o prefeito Marcelo Crivella. Porém, nas redes sociais, a agremiação divulgou um comunicado em que diz que a escultura “não faz alusão a nenhuma figura específica”.

E para você, é ou não é Crivella? Foto: reprodução facebook