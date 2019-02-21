Começa nesta quinta-feira o Carnaval de Vitória!

A comunidade da Novo Império viveu um momento de muita emoção na terça-feira. Pelo segundo ano, o padre Roberto Camilatto, reitor do Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Vitória, conduziu a Santa Missa da Família Imperiana Crédito: Divulgação

Finalmente chegou o dia mais esperado do ano para o sambista capixaba. Começam hoje os desfiles das escolas de samba do Grupo B do Carnaval de Vitória. Quem abre a folia no Sambão do Povo é a Mocidade Serrana, seguida de Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto.

E se você não comprou seus ingressos de arquibancada, ainda dá tempo! Para os desfiles de hoje, é só comparecer a qualquer Casa Lotérica e informar os números do convênio 20911489 e do identificador 10102. Os valores dos ingressos são de R$ 26 a inteira e R$ 16 meia-entrada.

Na edição do próximo sábado da coluna, você vai conferir os principais destaques do primeiro dia de desfiles no Sambão do Povo!

EXPLICANDO

É que, como vocês sabem, o jornal impresso é escrito um dia antes de chegar às bancas. E o horário em que o jornal “fecha”, ou seja, o horário em que o é finalizado e enviado à gráfica para a impressão é anterior à entrada da maioria das escolas na avenida. Por isso, vamos elaborar uma coluna super completa para o dia após o término dos desfiles para que a melhor informação chegue até vocês!

SE VAI DE CAMAROTE...

É melhor correr! Hoje é o último dia de entrega dos abadás do camarote Roda de Boteco. A entrega é feita no Bar do Ceará, em Jucutuquara, Vitória, das 14h às 20h. O abadá é válido para o sábado, dia do desfile do Grupo Especial, mas o folião deve pegar a peça agora para customizá-la conforme o seu desejo. Lembrando que quem comprou a entrada para o camarote tem que levar documento pessoal e apresentar o ingresso com o vale abadá para retirar a peça.

OPERAÇÃO CARNAVAL

Aqui vai um alerta para você que é folião e não abre mão de brincar na rua: não coloque decoração carnavalesca próximo à rede elétrica, nem nos postes de energia, e não lance nenhum artefato, como confetes e serpentinas, nos cabos da rede elétrica. Esse tipo de brincadeira pode causar sérios acidentes e até romper os cabos de energia, de acordo com a EDP. Em caso de acidentes, a companhia pode ser acionada pelo site www.edponline.com.br, pelo telefone 0800-721-0707 ou pelo aplicativo EDP Online.

PARA QUEM QUER BRILHAR