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Surpreenda seu Chef favorito: presentes que todo cozinheiro deseja ter

Veja a lista que o Clube A Gazeta separou com itens para ajudar no dia a dia da cozinha

Públicado em 

11 mai 2023 às 10:42
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Com certeza você conhece alguém que gosta de cozinhar. Mas, por acaso, você já pensou em agradar essa pessoa que sempre prepara aquele encontro especial? Se você nunca pensou nisso, hoje pode ser uma boa oportunidade.
Se você nunca pensou nisso, hoje pode ser uma boa oportunidade. Separamos ótimas dicas de compras com descontos excelentes.
Aqui você encontra sugestões para todos os gostos e bolsos, desde o mimo até ideias que vão te surpreender. Se encante com a nossa lista de presentes para chef de cozinha e escolha o que tem mais a ver com seu presenteado!
Sugestão de presentes para chef de cozinha. Crédito: (Divulgação)

01

Jogo de panelas antiaderente

Fazer novas receitas nunca ficou tão fácil e prazeroso. Panelas fabricadas em alumínio, com tampas de vidro com saída de vapor. São fáceis de limpar, pois, devido ao antiaderente, os alimentos não grudam. Podem ser utilizadas em fogão a gás e levadas à máquina de lavar louças. COMPRE AGORA 

02

Livro de técnicas culinárias

O livro 400g: Técnicas de cozinha - fundamentos e técnicas de culinária aplicados em mais de 300 receitas é uma das principais obras de referência nos estudos de gastronomia. COMPRE AGORA 

03

Afiador de facas e tesouras

Afiador dois em um, fácil de usar com alça estável e segura é o presente perfeito para aqueles que amam cozinhar. COMPRE AGORA

04

Conjunto de utensílios

s produtos da linha silicone Euro home são uma ótima alternativa para o plástico que, em alguns casos, pode ser tóxico. Os utensílios de silicone são seguros, resistente ao calor e têm durabilidade. Além disso, eles facilitam o preparo das receitas, pois são flexíveis e higiênicos. Você pode utilizá-los em qualquer tipo de panela ou recipiente, pois eles não riscam. COMPRE AGORA

05

Conjunto de batedeira e liquidificador

Uma batedeira que é resistente, com grande capacidade, design diferenciado e alta potência para você preparar de receitas leves a mais pesadas. E junto, um liquidificador para trazer praticidade na hora de você fazer o que quiser. COMPRE AGORA

06

Panela de pressão elétrica

Alimentos preparados em muito menos tempo e com muito mais eficiência para você surpreender amigos e familiares com receitas maravilhosas. Mais segura que as panelas de pressão convencionais, pois possui 6 sistemas de segurança e controle interno de temperatura e pressão. COMPRE AGORA

07

Porta Temperos

O porta temperos além de ser funcional e prático, possui um design moderno para deixar realçar ainda mais a beleza da sua cozinha. Com estrutura giratória e de fácil instalação, o porta temperos armazena todos os condimentos de forma correta e em um mesmo local. COMPRE AGORA

08

Avental

Todo chef possui o seu avental, não é mesmo? E que tal presentear aquela pessoa especial com um? COMPRE AGORA

09

Airfryer

Praticidade e alimentação saudável para sua rotina, a airfyer é perfeita para usar no dia a dia. Com uma circulação de ar quente, ela cozinha, frita, assa ou tosta sem precisar de adicionar óleo ou manteiga. COMPRE AGORA

10

Tábua para carnes

Fabricado em madeira durável e resistente, é perfeita para cortar alimentos como carnes, verduras, legumes e frutas além de ser uma ótima opção de presente. COMPRE AGORA

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