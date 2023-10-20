Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vinhos mais vendidos

Dia do Enólogo: 5 opções de vinhos para comprar online

Seja vinho tinto, branco ou rosé, veja a lista com opções para o Dia do Enólogo e garanta também benefícios exclusivos

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 11:37

Públicado em 

20 out 2023 às 11:37
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Sugestões de vinhos Amazon. Crédito: (Divulgação)
O Dia do Enólogo está se aproximando, e para comemorar essa data especial, nada melhor do que apreciar um bom vinho. Se você é um amante de vinhos, ou apenas quer experimentar algo novo, aqui estão cinco opções que vão te surpreender.

01

Hidromel Philip Mead - 500ml

Hidromel é uma bebida alcóolica obtida através da fermentação do mel, tendo um processo de fabricação bastante similar ao do vinho. Em razão dessas semelhanças, também é conhecido como "Vinho de Mel". A Philip Mead utiliza em suas receitas o mel silvestre, que é um blend de méis de diferentes floradas, e leveduras importadas. Além disso, realiza uma maturação prolongada, o que impulsiona os sabores e os aromas da bebida, tornando-a complexa e única no mercado. COMPRE AQUI!

02

Vinho DV Catena Cabernet Malbec 750 ml

O excelente DV Catena Cabernet Malbec é elaborado com o emblemático corte argentino, combinando a exuberância de fruta da Malbec com a estrutura e elegância da Cabernet Sauvignon. Produzido para o mercado interno argentino, este vinho de pequena produção é exportado somente para o Brasil. COMPRE AQUI!

03

Vinho Chileno Casillero Del Diablo Carmenere 750ml

O vinho casillero del diablo carmenere 750 ml é o vinho ideal para curtir bons momentos. Possui sabor marcante e tem coloração vermelho com tons violetas. Intensos e expressivos com frutas, como ameixa e cereja preta além de chocolate amargo, café e torradas. COMPRE AQUI!

04

Vinho Tinto Francês Tonéletce 750ml

É um vinho frutado e fácil de beber que vai super bem com queijos e massas. Este tinto europeu é uma ótima escolha para deixar o dia a dia mais leve e descontraído. COMPRE AQUI!

05

Vinho Chileno Diablo Assemblage Tinto Red 750ml

Blend tinto, do Vale Maule, Chile. Possui toques de frutas negras e café e harmoniza com carnes vermelhas e pratos picantes. COMPRE AQUI!

Benefícios exclusivos com parceiros do Clube A Gazeta

Além das alternativas da lista anterior, os membros do Clube A Gazeta também podem aproveitar os descontos oferecidos em parceiros que oferecem uma variedade de vinhos de alta qualidade:

01

VinhoCom

Loja virtual com opções de vinhos especialmente harmonizados para degustação ou vendidos individualmente. Assinantes possuem até 30% OFF em produtos selecionados.

02

Empório Joaquim

Padaria artesanal, delicatessen e bistrô. Produtos de alta qualidade para paladares exigentes. Assinantes possuem 10% OFF em até 3 rótulos selecionados por mês.

03

Meu Sommelier

Ambiente aconchegante, com atendentes experientes e uma grande diversidade de sabores. Assinantes possuem 10% de desconto concedido sobre os rótulos.

04

Em Busca do Vinho

Plataforma digital focada em campanhas para o mercado de vinhos finos. Assinantes possuem 20% de desconto sob a campanha do Vinho Reticências 2022.
Se você ainda não é assinante e quer garantir os benefícios do Clube assine agora clicando aqui!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados