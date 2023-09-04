De Vital a Plano Pet: 6 novos benefícios do Clube A Gazeta

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Vital: desconto de até 25% no maior carnaval Fora de Época do Estado

O Vital está chegando e o Clube A Gazeta quer que você faça parte dessa festa! Assinantes agora podem aproveitar descontos de até 25% na compra de ingressos para o evento que conta com a presença de artistas renomados como Leo Santana, Xandy Harmonia, Bell Marques e muitos outros. Não perca a chance de curtir a folia nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo.

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MyCon: o Consórcio Digital com a menor taxa do Brasil

Pensando em investir em algo importante? MyCon é o parceiro de consórcio digital que oferece as melhores condições do mercado. E assinantes do Clube, possuem um benefício ainda mais exclusivo: 50% de desconto na primeira parcela. Aproveite essa oportunidade para realizar seus sonhos com economia.

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Don Vivant Bodega: experiência incrível e um presente especial

Apreciadores de vinhos, preparem-se para uma experiência única! Don Vivant Bodega oferece uma adega recheada de opções e, para os assinantes do Clube A Gazeta, há um benefício especial: na compra de qualquer vinho acima de R$89,00, você ganha uma massa de 400g (limitada) da Bem Dita Massa para desfrutar no local ou levar para casa. Uma combinação perfeita!

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Dr Pet: plano de saúde digital para seu melhor amigo

Se você ama seus pets e deseja garantir o melhor cuidado para eles, o Clube A Gazeta tem a solução perfeita. Agora, assinantes podem desfrutar de até 25% de desconto no parceiro Dr. Pet, que oferece um plano de saúde para pets sem restrição territorial, totalmente digital. Cuide do seu peludinho com tranquilidade!

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Cleansing Deep: limpeza e cuidado para seu lar

Manter seu lar limpo e confortável é essencial, e o Clube A Gazeta facilita isso para você. Assinantes agora aproveitam um desconto de 20% com o parceiro Cleansing Deep para a limpeza de sofás, superfícies acolchoadas e até impermeabilização de estofados. Deixe seu lar impecável com essa oferta exclusiva.

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Réveillon Virote: comece a planejar seu Réveillon com desconto