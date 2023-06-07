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6 dicas de presentes para o Dia dos Namorados

É o amor! A data mais amorosa do ano voltou e, se você não sabe o que dar de presente para o amor da sua vida, o Clube A Gazeta pode te ajudar. Veja opções para presentear

Públicado em 

07 jun 2023 às 16:44
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Caixa de presente Crédito: (Divulgação)
O amor está no ar. A época mais romântica do ano está de volta e o 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados, já está batendo à porta. Mesmo para aqueles que não são muito adeptos de carinhos e chameguinhos durante a rotina do casal, uma coisa é certa: um bom presente não pode falta
Se você ainda não faz ideia do que comprar para o amor da sua vida, seus problemas acabaram. Afinal, separamos uma lista com itens que você pode se inspirar e fazer o seu par mais feliz. Confira:
Sugestão de presentes Dia dos Namorados Crédito: (Divulgação)

PARA OS CULTOS

01

Kindle

Para aqueles que namoram um leitor assíduo e que não dispensam um bom livro, um Kindle pode ser uma ótima opção de presente. Afinal, o leitor da Amazon é prático, portátil e permite a compra de vários títulos dentro da sua plataforma de leitura. Clique aqui e confira.

PARA OS ROMÂNTICOS

02

Colar “Eu te amo” em 100 idiomas

Já para aqueles que preferem itens mais sentimentais e românticos, um acessório bem bonito pode ser a saída. Principalmente, se esse acessório for um colar que com uma projeção de "Eu Te Amo" gravada em 100 idiomas diferentes. Além de elegante, o objeto pode ser iluminado com uma lanterna e refletir a mensagem especial para a pessoa amada. Bacana, não? Veja aqui.

03

Rosa imortal

Tem quem ame receber flores, mas deteste cuidar delas. Por isso, uma rosa imortal preservada em uma caixa que acompanha um acessório também pode ser uma ótima opção para surpreender a pessoa amada. Clique aqui.

04

Luminária de lua

Nada mais romântico que roubar uma lua inteira para a pessoa amada. Ainda mais, se for possível utilizar ela com um acessório capaz de iluminar a escuridão. Poético, não?! Uma luminária de lua pode cumprir todo esse papel e ainda se tornar um presente bem delicado para a pessoa amada. Veja aqui.

PARA OS TECNOLÓGICOS

05

Smartwatch

Já se o seu mozão for daquele tipo antenado em tecnologia e que curte se exercitar, um bom smartwatch pode ser a opção perfeita de presente. Em especial, porque os dispositivos podem ajudar na contagem de calorias e na marcação de atividades físicas. Clique aqui.

PARA OS INESQUECÍVEIS

06

Instax Mini

Para eternizar os melhores momentos ao lado do seu amor, nada melhor do que uma câmera Instax que permite a impressão imediata das suas fotos. Ou seja, é um registro instantâneo do seu amor. Veja aqui.

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