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Disney

10 produtos Disney para celebrar 100 anos de magia

Um século de magia e encanto que continua encantando gerações. Veja a lista com sugestões de produtos para comemorar 100 anos de Disney

Públicado em 

24 out 2023 às 12:40
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Sugestões de protudos Disney. Crédito: (Divulgação).
Há um século, Walt Disney deu vida a um mundo de magia e encanto que continua a encantar gerações de fãs em todo o mundo. Em homenagem ao centenário da Disney, a empresa lançou uma série de produtos incríveis que celebram a história rica e diversificada do Mickey Mouse e de todos os personagens queridos da Disney. Então prepare-se! Você está prestes a ser transportado para um mundo de maravilhas. 
Apresentamos 10 produtos imperdíveis para comemorar esses 100 anos de magia:

01

Boneco Funko Pop! Edição 100 Anos da Disney

Celebre com os adoráveis bonecos Funko Pop! das personagens icônicas da Disney, apresentando versões exclusivas em trajes festivos. COMPRE AQUI!

02

Caneca de Porcelana "100 Anos da Magia"

Desfrute de suas bebidas favoritas com esta caneca elegante, projetada para comemorar o marco da Disney. COMPRE AQUI!

03

Quebra-Cabeça 1500 peças Disney 100 Anos panorâmico

Mergulhe nas histórias da Disney com este quebra-cabeça que destaca momentos memoráveis de seus filmes. COMPRE AQUI!

04

Moletom Feminino Disney

Mantenha-se aquecido e estiloso com um moletom, comemorando um século de encanto da Disney. COMPRE AQUI!

05

Relógio de Parede Mickey Mouse

Marque o tempo com um relógio que apresenta detalhes encantadores do Mickey Mouse. COMPRE AQUI!

06

Caderno Smart Universitário Disney Edição Especial 100 Anos

Registre suas próprias histórias e aventuras neste caderno de anotações comemorativo. COMPRE AQUI!

07

Mochila de Passeio Mickey Mouse

Leve a magia da Disney para onde quer que vá com uma mochila elegante e comemorativa. COMPRE AQUI!

08

Livro de Colorir Edição Especial 100 anos

Descubra os momentos mais marcantes da história da Disney com imagens que celebram presente, passado e futuro. COMPRE AQUI!

09

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