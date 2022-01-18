Reforma trabalhista de 2017 criou direitos para novas realidades

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

Retornando de minhas merecidas e curtas férias (são sempre curtas), já nos deparamos com assuntos palpitantes que circundam o mercado e o Direito do Trabalho. Nem bem começou o ano e, politicando, o Partido dos Trabalhadores, por sua presidente Gleisi Hoffmann e por seu presidenciável Luiz Inácio , defendeu a revogação da reforma trabalhista de 2017 , embalado por uma suposta revogação espanhola de sua reforma.

Muita informação que, colocada num bolo de retórica política, parece algo um tanto simples, se não fosse errado, beirando o absurdo. Generaliza-se a narrativa de que qualquer reforma trabalhista precariza e retira empregos, sendo a única solução o retorno à legislação histórica. Ora, se a Espanha, país europeu teoricamente mais evoluído em suas relações sociais e jurídicas, revogou uma reforma trabalhista com uma canetada de um governo inclinado à esquerda, também deve o Brasil fazer o mesmo.

Será mesmo?

Para começar a análise fática com retidão, há de se dizer enfaticamente, como fez o professor André Zipperer em um post, que “NÃO HOUVE REVOGAÇÃO da reforma trabalhista espanhola”. O atual governo editou um “real decreto” que, à semelhança das medidas provisórias brasileiras, carece de ratificação do parlamento. A previsão, de fato, é de que esse decreto se torne uma lei que altera parcialmente a lei da reforma trabalhista de 2012, esta que foi feita após a grave crise espanhola de 2008.

A reforma trabalhista espanhola, portanto, diferentemente do que ocorreu no Brasil, foi impulsionada pela urgência de uma grave crise econômica local. A lei 13.467/2017 veio pela necessidade de atualização de nossa arcaica CLT de 1943, não havendo qualquer alteração na matriz contratual rígida existente e sem qualquer revogação dos direitos trabalhistas constitucionais.

Ao contrário, a reforma de 2017 criou direitos para novas realidades, buscando reduzir a insegurança jurídica para novos modos de contratação ou execução do contrato de trabalho, que antes não tinham qualquer respaldo jurídico e careciam de pacificação jurisprudencial, o que importava em dizer que dependiam do posicionamento do juiz local até pacificação pelo TST.

A lei 13.467/2017 trouxe, por exemplo, regulamentação para o teletrabalho (e nem se imaginava que isso fosse se popularizar com a pandemia), para o trabalho intermitente (que antes buscava alguma negociação sindical, mas sem êxito) e o mesmo para os regimes de compensação 12x36, dentre outras.

Nem tudo são flores, claro. A reforma trouxe retirou alguns direitos, mas, ainda assim, em situações tópicas, vitórias de pirro para um ou outro lobby influente no Congresso. No geral, a lei trouxe mais garantias e, especialmente, uma elevação no compromisso ético processual, valorizando a advocacia ao estabelecer honorários sucumbenciais (algo inerente à atividade profissional e existente em todos os outros ramos da Justiça), e maior rigidez àqueles que demandam com espírito aventureiro.

A reforma de 2017 pecou por não vir acompanhada de uma séria e estrutural reforma sindical. Cravou um corte no degradado sistema de organização dos sindicatos brasileiros, acabando com a contribuição obrigatória, responsável por criar entidades de “bolsos cheios e assembleias vazias”, como dizia o professor Evaristo de Moraes Filho, mas sem qualquer previsão de uma nova organização coletiva mais participativa.

E é aí que o debate ganha corpo. Num mundo onde mudanças radicais ocorrem diariamente, em que o que foi criado hoje se torna obsoleto amanhã, e isso em todas as áreas da experiência humana, inclusive em contratos de trabalho, não há como uma lei analítica como a CLT (inclusive pós-reforma) garantir segurança e justiça no longo prazo.

Ao futuro não depositaria minhas esperanças numa lei para garantir a dignidade do trabalhador, mas à constante negociação coletiva feita por órgãos de representação de empregados e tomadores de mão de obra.