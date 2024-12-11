Após queda de Assad: é seguro para os refugiados retornarem à Síria?

A recente queda do ditador Bashar al-Assad na Síria marca um ponto de inflexão significativo na história do Oriente Médio. Durante anos, o regime de Assad foi associado a uma brutal repressão, guerra civil e uma crise humanitária que resultou em milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Com sua saída do poder, surge a questão: é seguro para os refugiados sírios retornarem ao seu país de origem?

De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), mais de 13 milhões de pessoas fugiram do país ou estão deslocadas dentro da Síria. A maioria delas vive em países vizinhos como o Líbano, Jordânia e Turquia, sendo que o maior contingente de refugiados sírios vive hoje na Turquia.

Não obstante, cerca de 120 países receberam e acolheram refugiados sírios desde o início da guerra civil no país em 2011. O Brasil também tem recebido refugiados sírios. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), responsável no Brasil pela concessão de refúgio, 6281 pessoas de nacionalidade síria tiveram seu pedido de refúgio concedido pelo governo brasileiro.

Um ponto importante a considerar agora é que a queda de um ditador não implica automaticamente em estabilidade política. A Síria, após anos de conflito, enfrenta desafios monumentais na reconstrução de suas instituições e infraestrutura. A transição para um governo mais democrático e inclusivo é um processo complexo e pode ser marcado por incertezas e disputas de poder.

Além disso, a segurança continua sendo uma preocupação primordial. Apesar do fim do regime de Assad, grupos extremistas e milícias ainda operam em várias regiões do país. A ameaça de violência persiste, e muitos sírios temem represálias ou novos conflitos. A proteção dos direitos humanos e a garantia de segurança para todos os cidadãos são essenciais para que o retorno dos refugiados seja viável.

Outro ponto crucial é a reconstrução econômica. A guerra devastou a economia síria, não só por meio da destruição violenta da infraestrutura básica, mas também por meio de sanções financeiras e restrições de viagens impostas ao governo sírio pelos Estados Unidos desde 2020, que deixaram milhões em condições de extrema pobreza.

Para que os refugiados considerem retornar à Síria, é necessário que haja estabilidade política, garantia de uma vida digna e em paz, além de oportunidades de emprego, acesso a serviços básicos como saúde e educação, enfim, um ambiente propício para a reconstrução de suas vidas.

O menino sírio Aylan Kurdi, de três anos, afogou-se Mediterrâneo e foi encontrado na costa turca em 2015 Crédito: AP

Por esses motivos, é vital que a comunidade internacional desempenhe um papel ativo nesse processo. O apoio financeiro e logístico para a reconstrução, juntamente com o monitoramento de direitos humanos, pode ajudar a criar condições mais seguras e estáveis para o retorno dos refugiados. Não se pode aceitar que países que aceitaram receber cidadãos sírios como refugiados de um dia para outro expulsem essas pessoas de seus territórios, como alguns políticos têm proposto na Alemanha e no Reino Unido.

Por fim, a decisão de retornar deve ser individual e voluntária. Cada refugiado tem uma história única de perda e trauma, e suas escolhas devem ser respeitadas. O retorno deve ser uma opção, não uma obrigação imposta por pressões políticas ou econômicas.