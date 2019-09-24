Receitas do petróleo... Doce, doce, doce! Até quando?

A não ser que existam novas descobertas no litoral capixaba, a tendência é de estabilidade para queda da produção denos próximos anos. Mais uma motivo para que os gestores sejam capazes, ainda que tardiamente, de planejarem e projetarem como querem transformar suas cidades e qual será a atividade que terão desenvolvido quando o petróleo deixar de ser a fonte principal de renda.