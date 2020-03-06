Programa para estimular emprego e produtividade será lançado no ES

Criação de postos de trabalho com carteira assinada é um dos objetivos do programa “Mobilização pelo Emprego e Produtividade” Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

“Mobilização pelo Emprego e Produtividade”. A iniciativa tem o objetivo de simplificar a vida de quem produz e gerar mais emprego e renda. O Ministério da Economia, o governo do Estado e o Sebrae lançam no Espírito Santo na próxima sexta-feira (13) o programa. A iniciativa tem o objetivo de simplificar a vida de quem produz e gerar mais emprego e renda.

A ideia é diagnosticar e entender quais são as principais reivindicações do setor empresarial e dos gestores públicos do Estado e dos municípios capixabas. Assim, após os entraves serem identificados, poderão ser adotadas medidas para estimular o desenvolvimento, o empreendedorismo e a criação de vagas no mercado de trabalho.

O lançamento do programa vai acontecer às 9 horas no Palácio Anchieta. Além do governador Renato Casagrande (PSB), vão participar o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, e o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Outras autoridades, empresários e , além de outras autoridades, empresários e representantes da sociedade civil.

Para Da Costa, a ideia é estimular a montagem de grupos que vão transformar a realidade local, desobstruir a atividade produtiva e reduzir a burocracia. O presidente do Sebrae, por sua vez, destaca a importância das pequenas empresas nesse contexto.