Programa para estimular emprego e produtividade será lançado no ES

O Ministério da Economia, o governo do Estado e o Sebrae lançam no Espírito Santo na próxima sexta-feira (13) o programa “Mobilização pelo Emprego e Produtividade”. A iniciativa tem o objetivo de simplificar a vida de quem produz e gerar mais emprego e renda.
A ideia é diagnosticar e entender quais são as principais reivindicações do setor empresarial e dos gestores públicos do Estado e dos municípios capixabas. Assim, após os entraves serem identificados, poderão ser adotadas medidas para estimular o desenvolvimento, o empreendedorismo e a criação de vagas no mercado de trabalho.
O lançamento do programa vai acontecer às 9 horas no Palácio Anchieta. Além do governador Renato Casagrande (PSB), vão participar o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, e o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Outras autoridades, empresários e , além de outras autoridades, empresários e representantes da sociedade civil.
Para Da Costa, a ideia é estimular a montagem de grupos que vão transformar a realidade local, desobstruir a atividade produtiva e reduzir a burocracia. O presidente do Sebrae, por sua vez, destaca a importância das pequenas empresas nesse contexto.
“O crescimento econômico que o Brasil tanto precisa virá dos pequenos negócios. Em 2019, as micro e pequenas empresas tiveram o melhor saldo de empregos dos últimos cinco anos, mais de 730 mil postos de trabalho registrados. A meta é ampliar a participação das MPE no PIB nos próximos 10 anos. Saindo de 27% para 40% do Produto Interno Bruto do país”, frisou ao citar que o Espírito Santo será o nono Estado a receber o programa.