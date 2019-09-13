Petrobras envia comunicado a funcionários descartando saída do ES

As declarações do presidente da, Roberto Castello Branco, de que a sede da companhia em Vitória tem um custo muito alto vem gerando especulações atrás de especulações. Após ele criticar, há cerca de 15 dias, oficou no ar a possibilidade de a estatal deixar a estrutura da Reta da Penha. Especialmente após algumas unidades da petroleira terem sido desocupadas em Salvador e em São Paulo.