Empresas capixabas vão atuar em Brumadinho

Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Crédito: ANTNIO CÕCERO

Diante da tragédia em Brumadinho, empresas capixabas estão sendo demandadas para prestar serviços em Minas Gerais. Companhias de diferentes segmentos já começam a se organizar para tentar ajudar nas variadas atividades que serão necessárias nesse processo, tanto agora, enquanto as buscas pelas vítimas acontece, quanto posteriormente, na reconstrução da região e no atendimento aos envolvidos e suas respectivas famílias.

A busca das empresas do Espírito Santo é fruto da experiência que muitas delas acumulam após terem prestado serviços no caso do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, e deixou um rastro de lama e prejuízos em Minas Gerais e também no Estado.

Uma fonte conta que entre as prestadoras de serviços que deverão atuar neste novo desastre está uma empresa de produtos químicos, que mexe com reagentes. “Essa já até já foi chamada e a expectativa é que muitas outras sejam requisitadas. Ter o trabalho das nossas empresas reconhecido fora do Estado é muito bom, mas não gostaríamos que fosse para esse tipo de situação. Infelizmente, as nossas empresas, com a experiência de Mariana, poderão prestar serviços lá”, lamenta o especialista.

Além dessa companhia do setor químico, deverão ser acionadas empresas que atuam na área social, com cadastramento de vítimas e pessoas ligadas aos atingidos, e ainda aquelas que fazem o controle de alimentação e distribuição de água, de produtos higiênicos e de limpeza.