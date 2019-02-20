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Beatriz Seixas

Crise na Heringer pode afetar preços de alimentos

A crise vivida pela empresa, que fechou nove unidades e demitiu centenas de funcionários no mês passado, tem trazido preocupação para o mercado, que já fala em uma possível alta de preços no setor

Públicado em 

20 fev 2019 às 09:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por dificuldades financeiras Crédito: Heringer/Divulgação
A Fertilizantes Heringer realiza nesta quarta (20), em sua sede em Viana, uma assembleia geral com acionistas para tratar do processo de recuperação judicial. A crise vivida pela empresa, que fechou nove unidades e demitiu centenas de funcionários no mês passado, tem trazido preocupação para o mercado, que já fala em uma possível alta de preços no setor.
“Como no Espírito Santo e em Minas Gerais a Heringer tem uma participação maior de market share, os concorrentes não irão ter a capacidade de suprir a falta de produtos de imediato o que influencia nos preços dos insumos e consequentemente de alimentos. Desde a alta do dólar, o setor já vem sentindo isso. Agora, tende a se intensificar”, diz um cliente da companhia.
 
Segundo fontes, a participação da Heringer no mercado capixaba no fornecimento de produtos já chegou a 80%. Mas, com as dificuldades financeiras, ela reduziu, para cerca de 50%. Apesar de menor, o percentual ainda é expressivo.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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