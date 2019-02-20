Crise na Heringer pode afetar preços de alimentos

Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por dificuldades financeiras Crédito: Heringer/Divulgação

A Fertilizantes Heringer realiza nesta quarta (20), em sua sede em Viana, uma assembleia geral com acionistas para tratar do processo de recuperação judicial. A crise vivida pela empresa, que fechou nove unidades e demitiu centenas de funcionários no mês passado, tem trazido preocupação para o mercado, que já fala em uma possível alta de preços no setor.

“Como no Espírito Santo e em Minas Gerais a Heringer tem uma participação maior de market share, os concorrentes não irão ter a capacidade de suprir a falta de produtos de imediato o que influencia nos preços dos insumos e consequentemente de alimentos. Desde a alta do dólar, o setor já vem sentindo isso. Agora, tende a se intensificar”, diz um cliente da companhia.



