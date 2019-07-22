Casagrande nomeia Paulo Menegueli para a Secretaria de Desenvolvimento do ES

Paulo Alfonso Menegueli foi nomeado interinamente como secretário de Estado de Desenvolvimento Crédito: Sedes/Divulgação

Paulo Alfonso Menegueli para responder pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). A informação está no Diário Oficial desta segunda-feira (22), onde consta também o decreto com a exoneração de Heber Viana de Resende do cargo de secretário. O governador Renato Casagrande (PSB) nomeoupara responder pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). A informação está no Diário Oficial desta segunda-feira (22), onde consta também o decreto com a exoneração de Heber Viana de Resende do cargo de secretário.

Menegueli até então ocupava a função de subsecretário da pasta e ficará interinamente como titular da Sedes. Por enquanto, Casagrande não divulgou quem será o titular definitivo da secretaria.

Resende para presidir a nova companhia de gás, a ES Gás, que está em fase de constituição. A mudança acontece depois de o governador ter indicado o nome de, a, que está em fase de constituição.

Nesta segunda-feira, inclusive, está prevista na agenda de Casagrande a assinatura de documentos ligados à constituição da estatal, uma sociedade entre o governo e a BR Distribuidora. O evento, que deverá nomear oficialmente os conselheiros da empresa, vai acontecer às 17 horas no Palácio Anchieta, em Vitória.