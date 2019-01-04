Estado precisa articular seu corredor cultural

Prédio que abrigava o Saldanha da Gama deverá ser reformado em dois anos Crédito: Vitor Jubini

Início de ano e começo de gestão estadual levam a se desejar que coisas aconteçam. No campo cultural, vale a vontade de que o Cais das Artes seja retomado enquanto projeto que dê escala aos movimentos artísticos na cidade e no Espírito Santo.

Vale também pensar que o espaço anunciado para funcionar no Saldanha da Gama seja objeto de efetiva participação social. A partir de seu foco de atuação e se este for a formação sociocultural do Espírito Santo – conforme noticiado -, que ele contemple também a contribuição dos nativos que aqui existiam antes da ocupação europeia e dos africanos que para cá foram trazidos como escravos.

Mais ainda: é desejável que sejam tecidas articulações entre espaços culturais já existentes. Concentrados no corredor que vai da curva do Saldanha, ao Norte, até o Carmélia, ao Sul, existem prédios que formam o maior e mais diverso conjunto de espaços voltados para atividades culturais na cidade, no Espírito Santo e em áreas dos Estados vizinhos.

Alguns desvirtuados em seu uso – como é o caso do Carmélia; outros fechados – como o Majestic; alguns operando muito abaixo de sua capacidade instalada – como o Palácio Anchieta e o Sonia Cabral; e na totalidade desarticulados entre si. Articulação que pode ser parcialmente encaminhada através da montagem de uma programação compartilhada onde os que mais atraem público – Carlos Gomes e Glória – sirvam também como mobilizadores de visitas a outros menos conhecidos.

Como nesse corredor também estão localizados coletivos ligados à economia criativa e espaços comerciais de entretenimento – bares, restaurantes etc. – é importante que ele seja objeto de intervenção governamental. Intervenção que facilite sua identificação tanto por quem mora no centro quanto por quem por ele transita em deslocamentos casa-trabalho.

Voltada para essa identificação existe uma ideia preliminar de construção de calçada adequada à circulação e convivência de pessoas ligando a Curva do Saldanha à rodoviária. Dela se ramificariam outras que facilitassem o acesso a equipamentos culturais localizados em suas cercanias. Ideia preliminar submetida ao prefeito Luciano Rezende logo após sua eleição para o primeiro mandato que, se contemplada pela prefeitura, pode se tornar sua marca enquanto gestor da cidade no Centro de Vitória.