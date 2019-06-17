3,2 mil vagas de emprego no pico das obras ambientais da Vale

Canhões de névoa no pátio de pelotas da Vale Crédito: Agência Vale

O mercado de trabalho capixaba ganha importante perspectiva de expansão, apesar do ritmo meio lento da economia. A Vale está anunciando a contratação de 500 profissionais até o final deste ano para obras de proteção ambiental na área de Tubarão.

Haverá oportunidades para mecânicos, soldadores, caldeireiros, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, pintores, projetistas e engenheiros. No pico das obras, em 2020 e 2021, a implantação dos projetos deve gerar cerca de 3.200 empregos diretos.

Investimentos ambientais da Vale Crédito: Marcelo Franco

Isso vai mexer com a economia. Os 3.200 contratados provocarão impacto, embora temporário, não apenas no mercado de trabalho da Grande Vitória, mas também no volume de encomendas para pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços. Por certo, estas também aumentarão o quadro de pessoal e compras de material para atender à demanda. E o transporte diário de passageiros ganhará movimento extra.

O Plano Diretor Ambiental de Tubarão promete redução da emissão da poeira de minério de ferro, e já abriu 1.200 vagas desde agosto de 2018, quando foi iniciado. O ato mais recente é a operação de canhões de névoa no pátio de pelotas das Usinas 1 a 4. A Vale anuncia que vai investir R$ 1,27 bilhão até 2023 em ações para combater a poluição do minério.

Grandes motores

Mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás são os principais motores da indústria capixaba. E espalham grande efeito multiplicador na economia. Demandam bens e serviços de centenas de empresas, gerando emprego, renda e arrecadação tributária. Para se ter ideia de como isso é importante, depois que a Samarco parou as máquinas, o PIB do município de Anchieta caiu cerca de 70%.

Oportunidade

O investimento no Plano Diretor Ambiental de Tubarão é uma oportunidade para desenvolver a cadeia de fornecedores no Estado, considerada muito competitiva.

Até a Samarco

A participação do setor de minério na compra de bens e serviços é tão forte que a Samarco, mesmo com operações suspensas desde o final de 2015, mantém contratos com diversas empresas capixabas. É para fazer manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, evitando danos. Não é pouca coisa a zelar. Trata-se de empresa gigante que antes de parar respondia por 6% do PIB estadual.

Compras

Fabricação e manutenção de máquinas e equipamentos envolve cerca de 15 mil empregos diretos no Estado.

Demanda

No Espírito Santo, cerca de 40% do faturamento da indústria metalmecânica (que transforma metais em equipamentos e presta serviços) vem da demanda dos grandes projetos de mineração, celulose, siderurgia e área de petróleo.

Outros mercados

“Também vendemos bens e serviços para vários Estados”, diz o presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico (CDMEC), Leandro Barcellos dos Passos.

Valor

R$ 631 milhões: esta é a soma das compras realizadas pela Vale no primeiro trimestre junto a fornecedores instalados no Espírito Santo (matriz ou filial). Sem dúvida, um importante impulso no faturamento local.

Participação

Este valor representa 57% de todas as compras feitas pela Vale para suas operações no território capixaba.

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