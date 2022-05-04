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Inovação

Startups de óleo e gás na frente por recursos do Fundo Soberano do ES

Nas próximas semanas serão anunciadas os primeiros empreendedores que receberão os recursos. O setor de logística também se destaca

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:17

Públicado em 

04 mai 2022 às 12:17
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro
Dinheiro na economia Crédito: Carlos Alberto
No último dia 28 de abril, foi lançado o Fundo de Investimentos em Participações do Governo do Espírito Santo, o Funses 01, que tem por objetivo aportar dinheiro em startups capixabas ou em empreendedores de tecnologia de fora que topem vir para o Estado. São R$ 250 milhões, dinheiro que chamou a atenção de investidores do Brasil todo.
Desenhado pelo Bandes, o Funses 01 será gerido pela TM3 Capital em parceria com a aceleradora ACE. A aceleradora atua no começo da jornada do novo empreendimento, quando já há um produto, alguma receita, mas os empreendedores não sabem que caminhos percorrer para continuar crescendo. Aceleradoras são especialistas na ajuda inicial e em identificar negócios com potencial de explodir no mercado, o sonho de qualquer investidor, caso do Fundo Soberando criado pelo governo do Estado.
Com uma carteira de mais de 20 mil startups analisadas, a ACE já está farejando o mercado local e potenciais investidores de fora que queiram vir para cá. Os primeiros aportes serão anunciados nas próximas semanas, nada ainda está fechado, mas já é possível dar algumas pistas. "Há alguns meses estamos trabalhando nesse projeto, ficamos positivamente surpresos com a qualidade de alguns times. Tem muita coisa na área de óleo e gás, empresas de logística e também empresas que criam plataformas para inovação. Estavam fora do circuito dos investimentos e agora terão acesso", antecipou Pedro Waengertner, CEO da ACE.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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