Startups de óleo e gás na frente por recursos do Fundo Soberano do ES

Dinheiro na economia Crédito: Carlos Alberto

No último dia 28 de abril, foi lançado o Fundo de Investimentos em Participações do Governo do Espírito Santo, o Funses 01, que tem por objetivo aportar dinheiro em startups capixabas ou em empreendedores de tecnologia de fora que topem vir para o Estado. São R$ 250 milhões, dinheiro que chamou a atenção de investidores do Brasil todo.

Desenhado pelo Bandes, o Funses 01 será gerido pela TM3 Capital em parceria com a aceleradora ACE. A aceleradora atua no começo da jornada do novo empreendimento, quando já há um produto, alguma receita, mas os empreendedores não sabem que caminhos percorrer para continuar crescendo. Aceleradoras são especialistas na ajuda inicial e em identificar negócios com potencial de explodir no mercado, o sonho de qualquer investidor, caso do Fundo Soberando criado pelo governo do Estado.