É neste sábado (23) a maior disputa do Carnaval de Vitória

Ala da Baianas - Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação

O tão esperado dia do desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória finalmente chegou. É hoje que as maiores torcidas estarão mobilizadas no Sambão do Povo para fazer bonito e ajudar a sua escola a levar o campeonato para a comunidade. O desfile começa com a Imperatriz do Forte, a partir das 22h. Depois passam pela avenida, nesta ordem, a Unidos da Piedade, a atual campeã MUG, a Pega no Samba, a Boa Vista, a Novo Império e a Unidos de Jucutuquara.

Para quem vai desfilar, algumas dicas básicas: leve sempre um documento de identidade, não entre na área de concentração das escolas com latas de bebidas, confira se não está faltando nenhum item para a sua fantasia antes do desfile e, em hipótese alguma, pense em tirar fotos ou fazer selfies enquanto tiver desfilando. Todos esses comportamentos podem fazer com que a escola seja penalizada e prejudicada na hora da disputa pelo campeonato.

DICA

Ontem falamos aqui na coluna que, apesar de caixas térmicas não serem permitidas, o folião pode levar bolsas térmicas com alimentos para as arquibancadas. Dentro, é importante conter bastante água, água de coco, sucos naturais e até isotônico, como recomenda o nutricionista esportivo Vitor Delmaestro. “Lembrem-se de levar frutas com alto teor de água, sanduíches naturais, castanhas e oleaginosas, barras de proteínas e chocolates 70% cacau a mais. São itens essenciais para se manter bem nutrido, com energia e não correr risco de contaminação por alimentos mal armazenados ou fora do prazo de validade.” Fica a dica!

PARA INTERAGIR

Várias escolas do Grupo Especial convocam o público e seus próprios componentes para interagir durante o desfile. A Pega no Samba convoca a bater palmas logo no primeiro verso do refrão do samba. Já a Unidos de Jucutuquara bate palmas quando canta o segundo refrão (“Se é loucura sonhar, sou sonhador/Se é loucura amar, eu sou amor”). A Novo Império convoca a todos para que levantem o braço esquerdo com o punho fechado no trecho “Mulher, é força, é fibra, é revolução”.

DIGNIDADE

As escolas de samba do Grupo B, que desfilaram na quinta-feira (21), apresentaram desfiles humildes, mas com muita dignidade! A Mocidade Serrana abriu o dia como convidada, seguida da Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto. “A quinta-feira mostrou que veio para ficar. As escolas fizeram grandes desfiles e a briga vai ser boa!”, declarou o presidente da Lieses, Edson Neto.

EFEITOS ESPECIAIS

Mesmo na simplicidade, as escolas do Grupo B apresentaram efeitos especiais em suas alegorias. O primeiro tripé da Mocidade Serrana era composto por um barquinho que se movimentava para frente e para trás. Já o abre-alas da Mocidade da Praia tinha em seu alto um sol, que girava – com a ajuda de uma componente que provocava o giro da alegoria de forma manual.

PROBLEMAS

No entanto, as escolas do Grupo B tiveram problemas. Os bambolês das saias de algumas baianas da Mocidade Serrana quebraram em frente à primeira cabine de jurados e essas componentes desfilaram com a fantasia desmontada por toda a avenida. Já na Independente de Eucalipto, foi aberto um “buraco” – como o sambista chama o espaço sem nenhum componente ou alegoria que se torna excessivo durante o desfile – antes e depois da apresentação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, também na altura da primeira cabine de jurados.

DESTAQUE

Monika Queiroz está feliz da vida com o papel que vai interpretar no terceiro carro alegórico da MUG. A foliona, que é técnica de ginástica ritmica e já foi coreógrafa da comissão de frente da agremiação, vai representar o sorriso de resiliência do brasileiro, com a fantasia “A resiliente brasilidade”. Para ela, esse papel representa a sua própria história de superação, sobretudo após a morte da filha, a ginasta Eduarda Queiroz, há seis anos. “Continuei na minha luta. Somos fortes e o sorriso é um canal para que possamos concretizar nossos sonhos e metas”, declarou.

BELEZA E SAMBA NO PÉ