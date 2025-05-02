Vitória pode bater recorde de frio de 2025 neste fim de semana

Chuva e frio em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Apesar da queda nas temperaturas durante a madrugada e ao amanhecer, o dia será de tempo firme. A previsão para esta sexta é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com máxima de 28 °C. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. Para o sábado, a previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme, com mínima de 19 °C e máxima também de 28 °C. No domingo (4), o sol aparece com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo volta a firmar. A mínima será de 19 °C e a máxima de 25 °C.

Mesmo com previsão de madrugadas frias, a sexta-feira (2) amanheceu ensolarada Crédito: Ricardo Medeiros

Frente fria na Região Sudeste do Brasil

A frente fria que atua sobre a região Sudeste pode fazer com que todas as capitais da região registrem novos recordes de temperatura mínima neste fim de semana. No Rio de Janeiro, a madrugada de quinta-feira (1º) foi a mais fria do ano até agora, com 16,6 °C em Jacarepaguá. A previsão para os próximos dias é de queda ainda maior, com possibilidade de mínima de 16 °C.

Em São Paulo, a menor temperatura de 2025 foi registrada na terça-feira (30), com 14,4 °C. Mas o frio pode apertar ainda mais nesta sexta-feira e no sábado, com mínimas previstas de 14 °C e 13 °C, respectivamente.

Belo Horizonte também pode registrar novo recorde. A mínima prevista para esta sexta-feira e para o sábado é de 14 °C, abaixo dos 17,4 °C registrados oficialmente no dia 7 de abril. Em outras áreas da cidade, os termômetros já marcaram 14 °C no mês passado, mas ainda sem superar esse índice de forma oficial.

Mesmo com a previsão de aumento das temperaturas durante o dia, o Climatempo destaca que as noites devem continuar frias em toda a região Sudeste neste primeiro fim de semana de maio.