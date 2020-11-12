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15 de novembro

Vai chover no domingo de eleição no ES? Confira a previsão para o dia

A menos de três dias do pleito que elegerá os novos representantes municipais em todo o país, o Instituto Climatempo prevê tempo instável em todo o Estado na data, com condições propícias para chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 10:48

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:48

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
O domingo de eleições deverá ser de tempo nublado em praticamente todo o Espírito Santo e com sensação de abafado Crédito: Fernando Madeira
No próximo domingo (15) todo brasileiro com idade entre 18 e 70 anos tem a obrigação de comparecer às urnas das 7h às 17 horas para eleger os prefeitos e vereadores de todos os 5.570 municípios do país, sendo 78 cidades no Espírito Santo. Além do título de eleitor e do documento de identificação, o cidadão deve levar um guarda-chuvas, de acordo com as previsões meteorológicas do Instituto Climatempo para a data eleitoral em todo o Estado.

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No domingo de eleição, que também é feriado nacional de Proclamação da República, o ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e as condições para chuva são altas em quase todo o país, principalmente nos períodos da tarde e noite.
No Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória, o tempo fica instável durante todo o domingo com muita nebulosidade e condições para a chuva a qualquer hora, causando sensação de abafamento. A chuva pode atrapalhar o deslocamento para os locais de votação e a espera em eventuais filas. Pode chover em todos os períodos e há risco de que as pancadas ocorram de maneira moderada.
Em Vitória, as temperaturas devem ficar entre 22 °C e 28 °C graus ao longo do dia. A máxima em todo o Estado deve oscilar os 30 °C. Apesar das condições favoráveis para chuva, não há nenhum alerta para temporais emitido para o Estado para os próximos dias, incluindo o domingo de eleição. 

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