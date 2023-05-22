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Umidade marítima avança e mantém tempo instável no Espírito Santo

Previsão do Incaper aponta para temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva rápida e fraca em algumas localidades do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mai 2023 às 11:41

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 11:41

Chuva registrada na manhã desta segunda-feira (22) em Vitória
Umidade marítima avança e mantém tempo instável no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O outono avança e temperaturas mais amenas já são sentidas no Espírito Santo. Para este início de semana, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que os índices dos termômetros vão continuar em baixa, acompanhados de nebulosidade devido ao avanço da umidade marítima.
A segunda-feira (22) será com sol e variação de nuvens em todo o Estado, mas o avanço da umidade marítima provoca chuva rápida e fraca, a partir da tarde, na Grande Vitória, no Litoral Sul e Litoral Norte. Nas demais áreas não chove. Em Vitória, o dia começou com chuva fina. 
Na Grande Vitória, as temperaturas ficam entre 20ºC e 29ºC; na Região Sul, oscilam de 13ºC a 30ºC; no Norte, de 17ºC a 30ºC; no Noroeste, de 15ºC a 28ºC, e na Região Serrana, entre 13ºC e 27ºC.
Na terça-feira (23), o sol fica novamente entre muitas nuvens devido ao avanço da umidade marítima. A previsão é de chuva rápida no litoral capixaba em alguns momentos do dia. Na Região Norte e nas regiões Sul e Serrana, a quantidade de nuvens aumenta e pode ocorrer chuva à tarde. Será mais um dia sem precipitações no restante do Estado.
A umidade marítima avança na quarta-feira (24), quando o tempo fica com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Chove rápido na faixa litorânea e no Extremo Norte, em alguns momentos do dia. Nas regiões Sul e Serrana, as nuvens aumentam ao longo do dia e pode chover à tarde. Na porção Noroeste não há previsão de chuva.
Umidade marítima avança e mantém tempo instável no Espírito Santo

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