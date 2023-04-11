Tempo segue nublado? Confira como fica a previsão para o ES

Vitória tem tempo fechado com nuvens Crédito: Carlos Alberto Silva

Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) destaca que, apesar de o tempo seguir bastante fechado, o quantitativo de chuva não deve ser muito representativo no Estado. Mesmo com a queda na temperatura provocada pela nebulosidade, a previsão ainda é de tempo quente e seco em áreas do Centro-Norte de Minas de Gerais e Espírito Santo ao longo da semana.

Previsão semanal

Nesta terça-feira (11), o tempo segue instável, com previsão de chuvas ocasionais ao longo do dia.

Na quarta-feira (12), o tempo fica nublado nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, com chuvas ocasionais durante o dia. Nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e a temperatura aumenta um pouco mais sem previsão de chuva.

A instabilidade aumenta um pouco mais na quinta-feira (13) e são esperadas chuvas em todo o Espírito Santo.

A nebulosidade diminui na sexta-feira (14), mas ainda são esperadas chuvas fracas e passageiras pelas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. A temperatura diurna aumenta um pouco mais pelo Estado.