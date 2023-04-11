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Cadê o sol?

Tempo segue nublado? Confira como fica a previsão para o ES

Mesmo com o aumento da nebulosidade previsto para os próximos dias, o quantitativo de chuva no Estado não deve ser muito representativo

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 07:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2023 às 07:01
Vitória tem tempo fechado com nuvens
Vitória tem tempo fechado com nuvens Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana começou com tempo instável e nebulosidade no Espírito Santo. Para os próximos dias, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é que a instabilidade aumente e o sol só volte a predominar a partir de sábado (15). 
Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) destaca que, apesar de o tempo seguir bastante fechado, o quantitativo de chuva não deve ser muito representativo no Estado. Mesmo com a queda na temperatura provocada pela nebulosidade, a previsão ainda é de tempo quente e seco em áreas do Centro-Norte de Minas de Gerais e Espírito Santo ao longo da semana. 

Previsão semanal 

Nesta terça-feira (11), o tempo segue instável, com previsão de chuvas ocasionais ao longo do dia.
Na quarta-feira (12), o tempo fica nublado nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, com chuvas ocasionais durante o dia. Nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e a temperatura aumenta um pouco mais sem previsão de chuva.
A instabilidade aumenta um pouco mais na quinta-feira (13) e são esperadas chuvas em todo o Espírito Santo.
A nebulosidade diminui na sexta-feira (14), mas ainda são esperadas chuvas fracas e passageiras pelas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. A temperatura diurna aumenta um pouco mais pelo Estado.
No sábado (15), a previsão é de predomínio de sol ao longo do dia com aumento nas temperaturas. A partir da tarde são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul e Serrana.

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