Sol ou chuva no ES? Confira previsão do tempo para o fim de semana

Sol entre nuvens afeta ES Crédito: Pixabay

O Espírito Santo mantém a tradição e o tempo deve mudar no fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), após uma semana de sol forte, o tempo ficará instável em todo o Estado devido ao transporte de umidade do oceano para o continente nos próximos dois dias.

De acordo com o Incaper, a temperatura deve diminuir, mesmo com a presença do sol, em todos os municípios capixabas.

No sábado (15), haverá a passagem de nuvens pelo Espírito Santo durante todo o dia. O Instituto informou ainda que há chances de chuva fraca, mas passageira em alguns momentos em todas as regiões.

A temperatura em todas as cidades fica entre 21 °C e 30 °C em quase todas as regiões. A exceção é somente para as áreas altas da região Sul, com variação entre 16 °C e 26 °C, e Serrana, com 14 °C e 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, no Noroeste, a temperatura também fica diferente, a mínima é de 19 °C e máxima de 28 °C.