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Metereologia

Sol ou chuva no ES? Confira previsão do tempo para o fim de semana

Tempo permaneceu firme e com sol forte durante toda a semana, mas, no sábado (15) e domingo (16), ele deve sumir em alguns momentos e a temperatura deve diminuir, segundo Incaper
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 out 2022 às 10:34

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 10:34

Sol entre nuvens afeta ES
Sol entre nuvens afeta ES Crédito: Pixabay
O Espírito Santo mantém a tradição e o tempo deve mudar no fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), após uma semana de sol forte, o tempo ficará instável em todo o Estado devido ao transporte de umidade do oceano para o continente nos próximos dois dias.
De acordo com o Incaper, a temperatura deve diminuir, mesmo com a presença do sol, em todos os municípios capixabas.
No sábado (15), haverá a passagem de nuvens pelo Espírito Santo durante todo o dia. O Instituto informou ainda que há chances de chuva fraca, mas passageira em alguns momentos em todas as regiões.
A temperatura em todas as cidades fica entre 21 °C e 30 °C em quase todas as regiões. A exceção é somente para as áreas altas da região Sul, com variação entre 16 °C e 26 °C, e Serrana, com 14 °C e 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, no Noroeste, a temperatura também fica diferente, a mínima é de 19 °C e máxima de 28 °C.
Já no domingo (16), a passagem de nuvens permanece. Existe também a possibilidade de chuvas, porém é menor em trechos mais afastados do litoral. A temperatura no último dia de descanso pode chegar a passar dos 30 °C somente na Grande Vitória, nos locais menos elevados do Sul a 30 °C, e, nas regiões menos elevadas, a máxima deve ser de 30 °C, de acordo com o Incaper.

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