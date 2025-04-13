Semana começa com previsão de 'tempo severo' no ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que coordena o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, divulgou, neste domingo (13), um boletim projetando, entre os dias 14 e 18 de abril (segunda a sexta-feira), a possibilidade de tempo severo no Espírito Santo. De acordo com o informe, "os modelos meteorológicos indicam chance de tempo severo no Espírito Santo, devido ao deslocamento de um sistema frontal, com possibilidade de pancadas de chuvas de intensidade moderada em alguns pontos, podendo gerar acumulados expressivos de precipitação, sobretudo, na porção Centro-Sul do Estado".

Segundo a Defesa Civil Estadual, neste domingo (13), já é esperada a predominância de tempo estável em grande parte do Espírito Santo, com probabilidade de até sessenta por cento de ocorrência de acumulados de chuva entre dois e dez milímetros sobre áreas da Grande Vitória, litoral Norte e Sul do Estado, assim como na região do Caparaó. Para as demais áreas capixabas, a estimativa é de até quarenta por cento de chance de que as precipitações fiquem abaixo de dez milímetros.

Na segunda-feira (14) é real a possibilidade de chuva no Espírito Santo, segundo a Defesa Civil, com previsão de passagem do chamado sistema frontal, inicialmente, sobre áreas do Sul do Estado. A probabilidade de acumulados entre dez e trinta milímetros é de até 60% no Caparaó e Sul capixaba, com chance de até 20% de registros entre trinta e cinquenta milímetros nessas mesmas regiões.

Na Região Serrana e Grande Vitória, a estimativa é de até 60% para volumes entre dois e dez milímetros. Já nos setores Noroeste e Norte, a chance de precipitação entre zero e dois milímetros chega a 60%, com possibilidade de até 30% de chuvas entre dois e dez milímetros no extremo Noroeste.

Projeção da DefesaCivil do ES Crédito: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

O que é sistema frontal? A Defesa Civil explica que "sistema frontal" é uma fronteira atmosférica que separa duas massas de ar com características diferentes, como temperatura, umidade e densidade.

Na terça-feira (15), com o possível avanço do sistema frontal sobre o Espírito Santo, há probabilidade de até 60% para acumulados de chuva entre 10 e 30 mm nas regiões do Caparaó, Serrana e Grande Vitória. No Sul do Estado, a chance é de até 60% para volumes entre 2 e 10 mm, enquanto no extremo Sul a probabilidade é de aproximadamente 70% para chuvas entre 0 e 2 mm. Já no Noroeste e Norte, a previsão indica até 60% de chance de acumulados entre 2 e 10 mm, com possibilidade de 40% para volumes entre 10 e 30 mm no extremo Norte capixaba.

Na quarta-feira (16), com a atuação do sistema frontal sobre o Espírito Santo, a probabilidade de acumulados de chuva entre 10 e 30 mm é de até 60% nas regiões do Caparaó, Grande Vitória, Serrana e no sul dos setores Noroeste e Norte do Estado. Há ainda chance de até 30% para volumes entre 30 e 50 mm em pontos da Região Serrana, Caparaó e Sul do Noroeste capixaba. Já nas áreas do extremo Norte e Sul do Estado, a previsão indica até 60% de chance de acumulados entre 2 e 10 mm.