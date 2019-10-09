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Tempo

Previsão de sol entre nuvens e possibilidade de chuva no ES

Tempo pode mudar um pouco nas regiões Nordeste e Sul do Espírito Santo. Nas demais áreas, não deve chover

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 20:28

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

09 out 2019 às 20:28
Quinta-feira com possibilidade de chuva na Região Nordeste e Sul do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo pode mudar um pouco nas regiões Nordeste e Sul do Espírito Santo, com possibilidade de chuva esparsa nesta quinta-feira (10). Há também previsão de pancadas de chuva isoladas no Caparaó, durante o período da tarde. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas registram a mínima de 21°C e a máxima de 30°C. Na capital Vitória, o dia começa com a mínima de 21°C e a máxima  de 29°C.
Na Região Norte, sol entre algumas nuvens deixa o clima com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.
Para quem estiver na Região Serrana do Estado, a previsão é de tem mínima de 14°C e a máxima não ultrapassa os 27°C.

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