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Entre sexta e domingo

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no ES

Alerta vale para as cidades do Litoral Sul do Estado, entre Vitória e Rio de Janeiro. Os ventos devem ocorrer entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada de domingo (30)

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:55

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 mai 2021 às 18:55
Ressaca no mar provoca ondas acima de 2 metros e leva surfistas para a Praia de Camburi
Ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados ao sul de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Cidades que ficam no Litoral Sul do Estado, entre a capital Vitória  e o Rio de Janeiro, devem ter ventos com intensidade acima do normal. Segundo alerta divulgado pela Marinha no início da noite desta quinta-feira (27), os ventos de até 74 km/h devem ser registrados na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio, e o Espírito Santo, ao sul de Vitória:
  • Vila Velha
  • Guarapari
  • Anchieta
  • Piúma
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Presidente Kennedy
Os ventos de direção Nordeste a Noroeste devem ocorrer entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada de domingo (30).
No alerta da Marinha não há previsão de ressaca marítima ou instabilidade no tempo no Espírito Santo.
A sexta-feira (28) deve ser de tempo estável em todo o Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol deve predominar e não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, com sol e poucas nuvens, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima, 30 ºC. Nas demais regiões, a máxima não deve ultrapassar os 31 ºC.

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