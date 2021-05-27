Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no ES

Cidades que ficam no Litoral Sul do Estado, entre a capital Vitória e o Rio de Janeiro, devem ter ventos com intensidade acima do normal. Segundo alerta divulgado pela Marinha no início da noite desta quinta-feira (27), os ventos de até 74 km/h devem ser registrados na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio, e o Espírito Santo, ao sul de Vitória:
- Vila Velha
- Guarapari
- Anchieta
- Piúma
- Itapemirim
- Marataízes
- Presidente Kennedy
Os ventos de direção Nordeste a Noroeste devem ocorrer entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada de domingo (30).
No alerta da Marinha não há previsão de ressaca marítima ou instabilidade no tempo no Espírito Santo.
A sexta-feira (28) deve ser de tempo estável em todo o Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol deve predominar e não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, com sol e poucas nuvens, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima, 30 ºC. Nas demais regiões, a máxima não deve ultrapassar os 31 ºC.