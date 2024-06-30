Julho deve chegar com chuva em parte do ES e mínima de 12 graus

Chuva deve aparecer na região litorânea do Estado, nesta segunda-feira (1º) Crédito: Vitor Jubini

Na próxima segunda-feira começa o mês de julho e, com ele, tem previsão de chuva ao longo do dia no litoral do Espírito Santo. A informação é do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Para quem gosta de curtir o frio, boa notícia: na Região Serrana , a temperatura mínima pode bater os 12 ºC.

A segunda-feira (1º) deve ser de tempo instável e chuva em alguns momentos do dia, no litoral capixaba, em virtude dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente. Veja, abaixo, a previsão para cada área do Estado:

Na Grande Vitória muitas nuvens e chuvisco rápido, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.



muitas nuvens e chuvisco rápido, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Na Região Sul , muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 14 °C e 28 °C.



, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 14 °C e 28 °C. Na Região Serrana , céu nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas, mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.



, céu nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas, mínima de 12 °C e máxima de 25 °C. Na Região Norte , muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.



, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Na Região Noroeste , muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, na porção Norte da região. Sem chuva na divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 19 °C e 31 °C.



, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, na porção Norte da região. Sem chuva na divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 19 °C e 31 °C. Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.



Nos outros dias...

Na terça-feira (2), ainda segundo o Incaper, a previsão é de dia com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Espirito Santo. Chove rápido e fraco, em alguns momentos, em todas as regiões.