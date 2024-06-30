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Previsão

Julho deve chegar com chuva em parte do ES e mínima de 12 graus

Tempo fica instável no litoral por causa dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jun 2024 às 12:19

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 12:19

Chuva e frio em Vitória
Chuva deve aparecer na região litorânea do Estado, nesta segunda-feira (1º) Crédito: Vitor Jubini
Na próxima segunda-feira começa o mês de julho e, com ele, tem previsão de chuva ao longo do dia no litoral do Espírito Santo. A informação é do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Para quem gosta de curtir o frio, boa notícia: na Região Serrana, a temperatura mínima pode bater os 12 ºC.
► Mais notícias sobre o tempo no ES
A segunda-feira (1º) deve ser de tempo instável e chuva em alguns momentos do dia, no litoral capixaba, em virtude dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente. Veja, abaixo, a previsão para cada área do Estado:
  • Na Grande Vitória muitas nuvens e chuvisco rápido, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
  • Na Região Sul, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia entre 14 °C e 28 °C.
  • Na Região Serrana, céu nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas, mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.
  • Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.
  • Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, na porção Norte da região. Sem chuva na divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 19 °C e 31 °C.
  • Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Nos outros dias...

Na terça-feira (2), ainda segundo o Incaper, a previsão é de dia com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Espirito Santo. Chove rápido e fraco, em alguns momentos, em todas as regiões.
Quarta-feira (3) com chuva rápida, em alguns momentos do dia, na porção Norte e Nordeste do Espírito Santo, devido à entrada de ventos úmidos trazidos por correntes costeiras. Nas demais áreas do Estado, céu nublado, mas sem previsão de chuva.

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