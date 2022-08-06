Instituto emite alerta de passagem de forte frente fria no Brasil

“A passagem desta frente fria tem potencial para provocar chuva forte, vento forte, granizo, brusca e acentuada queda da temperatura. Também há risco de geada e não se pode descartar completamente a possibilidade de precipitação invernal, como chuva congelada e/ou neve, e ainda fenômenos como tempestade de poeira", explicou o instituto, ressaltando que os efeitos podem ser diversificados em cada região brasileira.