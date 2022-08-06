Instituto emite alerta de passagem de forte frente fria no Brasil

O Climatempo emitiu um alerta de passagem de forte frente fria em regiões do país na próxima semana, inclusive em alguns Estados do Sudeste. Essa frente fria começa a se formar entre Brasil, Paraguai e o norte da Argentina na segunda-feira (8), ganhando força na terça (9), junto com um ciclone extratropical que se forma sobre o Sul. Este sistema deve se deslocar pelo interior do território brasileiro nos dias 9, 10 e 11 de agosto.
“A passagem desta frente fria tem potencial para provocar chuva forte, vento forte, granizo, brusca e acentuada queda da temperatura. Também há risco de geada e não se pode descartar completamente a possibilidade de precipitação invernal, como chuva congelada e/ou neve, e ainda fenômenos como tempestade de poeira", explicou o instituto, ressaltando que os efeitos podem ser diversificados em cada região brasileira.
É esperado que efeitos da frente fria sejam percebidos em todo o país, mesmo que sejam de intensidades diferentes. O Climatempo alertou ainda que o ciclone extratropical que se forma com a frente fria vai provocar ventos fortes na costa do Sul e do Sudeste elevando as ondas nos próximos dias.