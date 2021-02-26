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Sul do Estado

Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 11 cidades do ES

O aviso atinge municípios do Sul do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e que virão acompanhadas de raios entre esta sexta-feira (26) e sábado (27)
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:32

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:32

Cachoeira da Fumaça, em Alegre
Cachoeira da Fumaça, em Alegre, durante chuva forte no dia 19 Crédito: Amarildo Praça
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raios para 11 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã deste sábado (27).
O aviso atinge municípios do Sul do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e que virão acompanhadas de raios entre esta sexta-feira (26) e sábado (27).
A chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:
  1. Alegre
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Divino de São Lourenço
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Ibatiba
  7. Ibitirama
  8. Irupi
  9. Iúna
  10. Muniz Freire
  11. São José do Calçado
Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando hárisco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
O instituto orienta aos moradores que acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Além do Espírito Santo, o alerta também vale para cidades de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

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