Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 11 cidades do ES

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, durante chuva forte no dia 19 Crédito: Amarildo Praça

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raios para 11 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã deste sábado (27).

O aviso atinge municípios do Sul do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e que virão acompanhadas de raios entre esta sexta-feira (26) e sábado (27).

A chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:

Alegre Bom Jesus do Norte Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Iúna Muniz Freire São José do Calçado

Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando hárisco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.