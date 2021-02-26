Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 11 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raios para 11 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã deste sábado (27).
O aviso atinge municípios do Sul do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e que virão acompanhadas de raios entre esta sexta-feira (26) e sábado (27).
A chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:
- Alegre
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Muniz Freire
- São José do Calçado
Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando hárisco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
O instituto orienta aos moradores que acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Além do Espírito Santo, o alerta também vale para cidades de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo