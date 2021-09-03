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7 de Setembro

Feriadão deve ser de sol e calor em todo o Espírito Santo

Previsão do Incaper aponta aumento das temperaturas e nada de chuva no feriado da Independência em território capixaba
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

03 set 2021 às 11:39

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:39

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
Previsão é de sol e calor no Espírito Santo durante o feriadão Crédito: Fernando Madeira
Depois de uma semana bastante chuvosa, o fim de semana e o feriado prolongado da Independência devem ser de sol e calor no Espírito Santo. É o que aponta a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Nesta sexta-feira (3), mesmo com o dia começando com sol forte e céu limpo em vários pontos do Estado, uma pequena chuva passageira deve cair em algumas regiões. Mas isso não deve interferir na previsão de sol e céu limpo nos próximos dias, como destaca o meteorologista do Incaper, Ivaniel Maia.
“Apesar da previsão de chuva passageira para esta sexta (3), o final de semana tem a tendência do predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem aumentar a partir de hoje e o capixaba deve aproveitar melhor o fim de semana”, disse.
O meteorologista do Incaper, Ivaniel Maia, em entrevista à TV Gazeta
O meteorologista do Incaper, Ivaniel Maia, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com o Incaper, o tempo deve firmar neste sábado (4), mas ainda com chuva apenas na Região Nordeste. A partir do domingo (5), na segunda (6) e terça-feira (7), a previsão é de sol, temperaturas altas e nada de chuva em todo o Estado.
“Vai dar praia no feriado, com certeza. O fim de semana e feriado prolongado serão dias de temperaturas elevadas e, como não tem previsão de chuvas, é um prato cheio para quem quer aproveitar a praia”, destacou o meteorologista. Vale lembrar que ainda estamos vivendo uma pandemia e aglomerações não são indicadas. 

SÁBADO

Mapa da previsão do tempo para este sábado (4) no Espírito Santo
Mapa da previsão do tempo para este sábado (4) no Espírito Santo Crédito: Reprodução / Incaper
No sábado haverá predomínio de sol em grande parte do Espírito Santo. Previsão de chuva rápida apenas na Região Nordeste. A temperatura diurna aumenta um pouco mais em todas as regiões do Estado e o vento acelera por todo o litoral capixaba, podendo ter rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.
Na Grande Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas regiões Sul e Serrana, mínima de 15 °C e máxima de 32 °C. Entre o Norte e o Noroeste, mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

DOMINGO

Mapa da previsão do tempo para este domingo (5) no Espírito Santo
Mapa da previsão do tempo para este domingo (5) no Espírito Santo Crédito: Reprodução / Incaper
Já no domingo, a previsão é de predomínio de sol em todo o Espírito Santo e sem chuvas em nenhuma das regiões. A temperatura diurna aumenta um pouco mais em todas as regiões do Estado e o vento acelera por todo o litoral capixaba, podendo ter algumas rajadas. A temperatura máxima deve chegar aos 30 °C na Grande Vitória, de 33 °C nas regiões Sul e Serrana, e de 32°C entre o Norte e Noroeste.

SEGUNDA E TERÇA

Na segunda (6) e na terça-feira (7), as condições devem se manter favoráveis para o predomínio de sol em todo o Estado. Sem chuvas, a temperatura diurna aumenta um pouco mais e o vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba.

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