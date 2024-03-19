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Perigo potencial

ES tem alerta de chuvas intensas para 28 municípios; veja a lista

O aviso Inmet começou nesta terça-feira (19) e vale até às 10h desta quarta-feira (20), afetando principalmente o Sul do Estado
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

19 mar 2024 às 17:24

Publicado em 19 de Março de 2024 às 17:24

Chuva pegou os moradores da Grande Vitória de surpresa nesta quinta (15)
A chuva pode chegar em grande quantidade especialmente em cidades da região Sul do Estado Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 28 municípios capixabas. O aviso de perigo potencial, que afetará principalmente o Sul do Estado, vale para esta terça (19) até às 10h de quarta-feira (20) e inclui risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja os municípios afetados:

  1. Apiacá
  2. Atílio Vivacqua
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Brejetuba
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Domingos Martins
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante

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