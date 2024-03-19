ES tem alerta de chuvas intensas para 28 municípios; veja a lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 28 municípios capixabas. O aviso de perigo potencial, que afetará principalmente o Sul do Estado, vale para esta terça (19) até às 10h de quarta-feira (20) e inclui risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja os municípios afetados:
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante