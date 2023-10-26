ES recebe novo alerta de tempestade e risco moderado de enxurradas

Nesses municípios pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Mesmo com esse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.