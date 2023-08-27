ES recebe alertas para risco de chuvas intensas e tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo na manhã deste domingo (27). Os avisos climáticos, sendo um laranja (perigo) e outro amarelo (perigo potencial), começaram a valer neste domingo (27) e seguem até às 10h da próxima segunda (28), atingindo o Norte e a Região Sul do Estado.
Segundo o Inmet, o acúmulo de chuva pode chegar a 100 mm/dia e é possível que ventos intentos sejam registrados, além dos riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja municípios em alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Conceição de Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingo Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Ibiraçu
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Itapemirim
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucuri
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória