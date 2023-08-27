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Aviso climático

ES recebe alertas para risco de chuvas intensas e tempestade

O acúmulo pode chegar a 100 mm/dia e é possível que ventos intentos sejam registrados em todo o Estado, especialmente no litoral
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

27 ago 2023 às 12:20

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 12:20

Mais um dia com previsão de chuva no Espírito Santo
A chuva permaneceu presente durante toda a manhã de domingo (27) em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo na manhã deste domingo (27). Os avisos climáticos, sendo um laranja (perigo) e outro amarelo (perigo potencial), começaram a valer neste domingo (27) e seguem até às 10h da próxima segunda (28), atingindo o Norte e a Região Sul do Estado.
Segundo o Inmet, o acúmulo de chuva pode chegar a 100 mm/dia e é possível que ventos intentos sejam registrados, além dos riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja municípios em alerta:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua 
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim 
  17. Castelo
  18. Cariacica
  19. Conceição da Barra
  20. Conceição de Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingo Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guarapari
  28. Guaçuí
  29. Ibatiba
  30. Ibitirama
  31. Ibiraçu
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itarana
  36. Itapemirim
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Marataízes
  47. Mimoso do Sul
  48. Montanha
  49. Mucuri 
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pedro Canário
  55. Pinheiros 
  56. Piúma
  57. Presidente Kennedy
  58. Ponto Belo
  59. Rio Bananal
  60. Rio Novo do Sul
  61. Santa Leopoldina 
  62. Santa Maria de Jetibá 
  63. Santa Teresa
  64. São Mateus
  65. São Roque do Canaã
  66. Serra
  67. Sooretama 
  68. Vargem Alta
  69. Viana
  70. Venda Nova do Imigrante
  71. Vila Pavão
  72. Vila Valério 
  73. Vila Velha
  74. Vitória

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