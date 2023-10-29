ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 62 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em 62 cidades do Espírito Santo. O aviso começou às 9h18 deste domingo (29) e é válido até 10 horas de segunda-feira (30).
Durante o período, esses municípios podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.
É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Veja as cidades que receberam o alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Velha
A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Outro alerta é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).