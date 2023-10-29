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Previsão do tempo

ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 62 cidades

Aviso do Inmet começou às 9h18 deste domingo (29) e é válido até as 10 horas de segunda-feira (30); veja a lista dos municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2023 às 11:44

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 11:44

Chuva
Previsão de chuva é de até 50 mm/dia Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em 62 cidades do Espírito Santo. O aviso começou às 9h18 deste domingo (29) e é válido até 10 horas de segunda-feira (30).
Durante o período, esses municípios podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.
É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Veja as cidades que receberam o alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu 
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Ecoporanga
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha 
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Piúma
  49. Presidente Kennedy
  50. Rio Novo do Sul
  51. Santa Leopoldina
  52. Santa Maria de Jetibá
  53. Santa Teresa
  54. São Domingos do Norte
  55. São José do Calçado
  56. São Roque do Canaã
  57. Serra
  58. Vargem Alta
  59. Venda Nova do Imigrante
  60. Viana
  61. Vila Pavão
  62. Vila Velha
A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Outro alerta é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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