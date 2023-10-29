ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 62 cidades

Previsão de chuva é de até 50 mm/dia Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em 62 cidades do Espírito Santo . O aviso começou às 9h18 deste domingo (29) e é válido até 10 horas de segunda-feira (30).

Durante o período, esses municípios podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja as cidades que receberam o alerta:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Velha

A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Outro alerta é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.