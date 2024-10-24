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Tempo

ES deve ter chuvas intensas nos próximos dias, prevê Climatempo

Impulsionadas por uma frente fria e a intensificação da primavera, outubro deve terminar om chuvas expressivas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 out 2024 às 17:30

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 17:30

Acumulado de chuva previsto entre 23 de outubro de 30 de outubro de 2024
Mapa mostra volume de chuva previsto nas regiões do Brasil entre 23  e 30 de outubro Crédito: Climatempo
O mês de outubro deve terminar com chuvas volumosas no Espírito Santo, que podem superar 100 milímetros — entenda aqui como se mede chuva. Segundo previsão da Climatempo, deve chover em grande parte do Brasil nos próximos dias, incluindo o território capixaba.
A empresa de meteorologia explica que esse volume de chuva elevado é padrão climático da estação primavera, caracterizado por precipitações que ocorrem principalmente à tarde e à noite, acompanhadas de aumento da umidade e trovoadas. Além disso, uma frente fria associada a um ciclone extratropical nesta quinta-feira (24) favorecerá a intensificação da chuva e ventos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Segundo a Climatempo, o sistema será impulsionado por uma área de baixa pressão que se aprofunda sobre o Rio Grande do Sul, deslocando-se para o mar, onde dará origem a um forte ciclone extratropical. Essa configuração meteorológica é de alerta/perigo, com potencial para tempestades severas e ventos intensos.
Para a sexta-feira (25), o tempo segue firme em grande parte do Espírito Santo, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Durante a tarde, o aumento de nuvens deve provocar pancadas de chuva isolada na região Sul, Serrana e Grande Vitória.
ES deve ter chuvas intensas nos próximos dias, prevê Climatempo

Frente fria se aproxima do ES

Ainda conforme o Incaper, no sábado (26), as condições de tempo começam a mudar, devido à aproximação da frente fria pelo Estado. Entre o final da tarde e noite, aumento de nuvens na região Sul e Serrana, com pancadas de chuva. Na Grande Vitoria e no Noroeste — em municípios que fazem divisa com Minas Gerais — há chance de chuva à noite. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas.
No domingo (27), o tempo segue instável na regiões Sul e Serrana e na Grande Vitória, com possibilidade de chuvas à noite e à tarde. No Norte do Estado, céu nublado ao longo do dia e sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda.

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