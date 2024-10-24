Mapa mostra volume de chuva previsto nas regiões do Brasil entre 23 e 30 de outubro Crédito: Climatempo

A empresa de meteorologia explica que esse volume de chuva elevado é padrão climático da estação primavera, caracterizado por precipitações que ocorrem principalmente à tarde e à noite, acompanhadas de aumento da umidade e trovoadas. Além disso, uma frente fria associada a um ciclone extratropical nesta quinta-feira (24) favorecerá a intensificação da chuva e ventos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Segundo a Climatempo, o sistema será impulsionado por uma área de baixa pressão que se aprofunda sobre o Rio Grande do Sul, deslocando-se para o mar, onde dará origem a um forte ciclone extratropical. Essa configuração meteorológica é de alerta/perigo, com potencial para tempestades severas e ventos intensos.

Para a sexta-feira (25), o tempo segue firme em grande parte do Espírito Santo, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ). Durante a tarde, o aumento de nuvens deve provocar pancadas de chuva isolada na região Sul, Serrana e Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. ES deve ter chuvas intensas nos próximos dias, prevê Climatempo

Frente fria se aproxima do ES

Ainda conforme o Incaper, no sábado (26), as condições de tempo começam a mudar, devido à aproximação da frente fria pelo Estado. Entre o final da tarde e noite, aumento de nuvens na região Sul e Serrana, com pancadas de chuva. Na Grande Vitoria e no Noroeste — em municípios que fazem divisa com Minas Gerais — há chance de chuva à noite. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas.