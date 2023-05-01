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Mês chuvoso

ES deve ter chuva acima da média em maio devido a novas frentes frias

Previsão da empresa Climatempo mostra que, mesmo com mais precipitações, calor deve seguir um pouco acima do normal no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mai 2023 às 14:04

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 14:04

Previsão de chuva para maio no Espírito Santo estimada pela Climatempo
Previsão de chuva para maio no Espírito Santo estimada pela Climatempo Crédito: Climatempo
Novas frentes frias previstas para atingir a Região Sudeste do Brasil devem provocar chuva acima da média no Espírito Santo no mês de maio. Mesmo com mais precipitações, a previsão da empresa de meteorologia Climatempo mostra que as temperaturas não devem diminuir tanto, ficando um pouco acima do normal no Estado.
Os volumes de chuva devem ficar acima da média não apenas no território capixaba, mas também do Litoral Norte de São Paulo, interior do Rio de Janeiro e Zona da Mata de Minas Gerais.
A primeira frente fria prevista para atingir o Sudeste brasileiro deve chegar no próximo fim de semana, entre os dias 5 e 6 de maio. Essa, no entanto, terá dificuldade para avançar por toda a região devido à persistência do ar seco.
No segundo fim de semana do mês, em que será celebrado o Dia das Mães, as frentes frias serão mais abrangentes, avançando pelo leste de São Paulo e Sul de Minas Gerais.
As temperaturas devem ficar um pouco abaixo da média entre o Leste e Sul de Minas Gerais e um pouco acima do normal em São Paulo, Norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
Na segunda metade do mês, as temperaturas variam mais com a chegada de massas de ar frio, que podem provocar quedas expressivas de temperatura em São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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