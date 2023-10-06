Com novos alertas de tempestade, ES terá tempo nublado no fim de semana

Previsão é de tempo fechado para o fim de semana, segundo institutos de metereologia Crédito: Ricardo Medeiros

A passagem de uma frente fria pelo Rio de Janeiro por São Paulo pode afetar as condições climáticas no Espírito Santo no fim de semana, de acordo com institutos de meteorologia. Nos próximos dias, os Estados vizinhos devem ter tempo instável, com previsão de chuva, e o território capixaba também deve ter tempo encoberto por nuvens. Nesta sexta-feira (6), o Estado recebeu dois alertas de chuvas intensas e tempestade, que valem para todas as cidades.

Inicialmente, não havia previsão de chuva para o Espírito Santo. De acordo com a empresa Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), antes de os alertas serem emitidos, a expectativa era que o fim de semana fosse de céu nublado, mas sem chuva.

ES recebeu dois alertas: um de tempestade e outro de chuvas intensas Crédito: Reprodução | Inmet

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, apontam a chance de chuva. Os avisos, que abrangem os 78 municípios, valem até as 10h de sábado (7). Há o risco de até 50 mm/h de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h.

RJ e SP influenciam tempo no ES

Nesta sexta (6), uma frente fria está na costa do Rio de Janeiro, o que mantém a área instável. Minas Gerais também pode ser afetado pela chegada da chuva. Não há previsão de chuva no Espírito Santo.

Durante o fim de semana, a condições para chuva aumentam no Estado de São Paulo e o risco de temporais é maior. Além do calor e do ar úmido que já predominam sobre o Estado, uma queda da pressão atmosférica na costa paulista durante o sábado (7) vai facilitar a formação de nuvens carregadas.

Neste contexto, o Espírito Santo pode ter tempo fechado nos próximos dias, com presença de chuva.

A previsão dia a dia no Espírito Santo: